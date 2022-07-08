泰莎「女武神」 渴望雷神兄弟收養

泰莎湯普森（右）與克里斯漢斯沃（左）4度合作，老人已是老朋友。（Getty Images）

38歲泰莎湯普森回歸「雷神索爾：愛與雷霆」扮演女武神瓦爾基麗，與老朋友克里斯漢斯沃4度合作，她先前演出影集「西方極樂園」第4季，也與克里斯的演員哥哥路克合作愉快，更開玩笑說：「我跟他們兄弟聚在一起時總是很開心，希望他們主動收養我，讓我當他們的一家人。」

泰莎曾與克里斯合作「雷神索爾3：諸神黃昏」、「復仇者聯盟 ：終局之戰」以及「MIB星際戰警：跨國行動」，戲裡戲外都默契十足，還說這回一樣有玩克里斯的「假啤酒肚」，「我們下戲後也常聚在一起，喜歡逗笑對方，真的很希望可以再跟他繼續合作耶」，並強調克里斯漢斯沃這一回一樣非常可愛。

泰莎在「雷神索爾：愛與雷霆」再度挑戰許多高難度動作戲，這一集還與娜塔莉波曼飾演的「女雷神」合體打鬥，她另希望未來漫威 可以推出更多女性英雄，「好萊塢有很多傑出女性，在漫威電影裡也有很多女性角色沒被仔細挖掘，希望接下來能看到這些女英雄的更多作品」。

疫情 之前，「雷神索爾：愛與雷霆」原本有望去年上映，卻拖到今年7月才得以問世，泰莎也有感而發，向粉絲喊話，「身處在我們這個時代，大家都很不好過，所以需要更多的愛。」