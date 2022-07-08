我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

泰莎「女武神」 渴望雷神兄弟收養

記者陳建嘉／綜合報導
泰莎湯普森（右）與克里斯漢斯沃（左）4度合作，老人已是老朋友。（Getty Images）
泰莎湯普森（右）與克里斯漢斯沃（左）4度合作，老人已是老朋友。（Getty Images）

38歲泰莎湯普森回歸「雷神索爾：愛與雷霆」扮演女武神瓦爾基麗，與老朋友克里斯漢斯沃4度合作，她先前演出影集「西方極樂園」第4季，也與克里斯的演員哥哥路克合作愉快，更開玩笑說：「我跟他們兄弟聚在一起時總是很開心，希望他們主動收養我，讓我當他們的一家人。」

泰莎曾與克里斯合作「雷神索爾3：諸神黃昏」、「復仇者聯盟：終局之戰」以及「MIB星際戰警：跨國行動」，戲裡戲外都默契十足，還說這回一樣有玩克里斯的「假啤酒肚」，「我們下戲後也常聚在一起，喜歡逗笑對方，真的很希望可以再跟他繼續合作耶」，並強調克里斯漢斯沃這一回一樣非常可愛。

泰莎在「雷神索爾：愛與雷霆」再度挑戰許多高難度動作戲，這一集還與娜塔莉波曼飾演的「女雷神」合體打鬥，她另希望未來漫威可以推出更多女性英雄，「好萊塢有很多傑出女性，在漫威電影裡也有很多女性角色沒被仔細挖掘，希望接下來能看到這些女英雄的更多作品」。

疫情之前，「雷神索爾：愛與雷霆」原本有望去年上映，卻拖到今年7月才得以問世，泰莎也有感而發，向粉絲喊話，「身處在我們這個時代，大家都很不好過，所以需要更多的愛。」

漫威 復仇者聯盟 疫情

上一則

朴信惠產後首曬照 網驚濃濃少女感

下一則

每天花四小時變古人 馬麗新劇笑料多

延伸閱讀

「雷神4」搞浪漫 首周票房有望挑戰3億元

「雷神4」搞浪漫 首周票房有望挑戰3億元

觀影說劇／雷神索爾添夥伴 娜塔莉波曼變女雷神

觀影說劇／雷神索爾添夥伴 娜塔莉波曼變女雷神
只提遵守法律 未提婦女權益 史丹福醫學院長「羅案」聲明惹議

只提遵守法律 未提婦女權益 史丹福醫學院長「羅案」聲明惹議
「雷神索爾」妻管嚴 拍裸戲得經老婆點頭？

「雷神索爾」妻管嚴 拍裸戲得經老婆點頭？

熱門新聞

楊冪。(取材自微博)

楊冪火辣S曲線迷倒全網路 劉愷威把她「當保母」登熱搜

2022-06-30 23:09
倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
張學友遭到中國網友抨擊。圖／環球音樂提供

未提「祖國」遭圍剿 張學友回應「自有公論」

2022-07-03 09:32

超人氣

更多 >
不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌

不斷更新／前日相安倍晉三演講時中槍 心肺停止 警逮1嫌
彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應

彈劾大法官湯瑪斯網路連署 已有百餘萬網友響應
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」
情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作