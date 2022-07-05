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重溫「霹靂男兒」滋味 阿湯哥看賽車慶60大壽

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯（中）現身賽車場，還是受到各方注意。（路透）
湯姆克魯斯（中）現身賽車場，還是受到各方注意。（路透）

憑全球票房賣破11億美元的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun:Maverick）再攀事業巔峰的湯姆克魯斯（Tom Cruise），日前度過60大壽，各方好奇他如何慶祝，結果他前往觀賞一級方程式賽車英國大獎賽，還與「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）等英國的名人打招呼、聊天，所到之處照例擠滿圍觀人群。

湯姆克魯斯滿60歲，看來比不少同齡者年輕。（路透）
湯姆克魯斯滿60歲，看來比不少同齡者年輕。（路透）

雖然以扮演飛官成為全球知名巨星，湯姆克魯斯對於賽車也有濃厚興趣，最早是因為拍攝「金錢本色」（The Color of Money）時受到對賽車充滿熱愛的傳奇巨星保羅紐曼（Paul Newman）影響，後來他乾脆與「捍衛戰士」的團隊合作拍了聚焦賽車手生活的「霹靂男兒」（Days of Thunder），還因此和妮可基嫚（Nicole Kidman）假戲真作、結為夫妻。

走紅影壇30多年，湯姆克魯斯曾經共事的名導、紅星自然不少，「不可能的任務」系列編導克里斯多夫麥奎里（Christopher McQuarrie）特別在推特上發布一張他在「不可能的任務」最新續集中的驚險飛機動作劇照，祝他60歲生日快樂，馬上被他在「捍衛戰士：獨行俠」裡的子弟兵「劊子手」葛倫鮑威爾（Glen Powell）轉發，葛倫還寫道：「這樣是60歲。TC（湯姆克魯斯英文縮寫），沒有人能像你，繼續撐在那兒吧。生日快樂！」

「霹靂男兒」中也演賽車手、即將在「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission:Impossible-Dead Reckoning Part One）再度和湯姆克魯斯同台的凱瑞艾維斯（Cary Elwes），也在IG上發布兩人合照，祝他60歲生日快樂，還盛讚他的慷慨氣度就像演藝實力一樣傳奇。

湯姆克魯斯 賽車 英國

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