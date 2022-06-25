鼓勵傷心女舞者 莎朗史東自揭9度流產

資深性感女神莎朗史東自揭九度流產。（Getty Image）

資深性感女星莎朗史東（Sharon Stone）以「第六感追緝令」(Basic Instinct)在全球各地大受歡迎，今年正好滿30周年。她昔日以大膽、豪放、高智商的形象著稱，也敢做敢言，近日她為了鼓勵遭到流產之痛的「舞林群星會」紐西蘭拉丁舞者佩塔摩嘉卓(Peta Murgatroyd)，揭露過去曾經9度流產，當最後一次流掉孩子時，還花了36小時引產，將這個懷了5個半月的死胎取出，曾經照顧過她的護理師就算在休假日也還是陪在她身旁，讓她體會到有一種宛如姊妹般互相關懷與理解的感覺。

外人眼中看似光鮮、亮麗、強勢的莎朗史東，其實一路走來，傷痕累累。她曾經在回憶錄中提及幼年時遭到外公性侵 ，外婆還不加阻止、成了幫兇。就算成為影壇紅星，人生仍不是都如意，一次又一次的遭到流產打擊，最後她選擇領養，目前有3個養子，分別是22歲、16歲與15歲。

資深性感女星莎朗史東自揭九度流產。（歐新社）

莎朗史東所鼓勵的佩塔摩嘉卓，近期也有番不凡的遭遇，她的丈夫是以「舞林群星會」打出知名度的專業舞者馬克辛奇默科夫斯基，馬克辛近年回到童年故鄉烏克蘭 ，參與當地版本「舞林群星會」的錄製，一度因為烏克蘭和俄羅斯 開戰，差點滯留祖國而回不到美國。

佩塔則在丈夫沒陪在身邊的情況下遭逢流產的打擊，而且在此之前她已經流產過兩次。「時人」揭露了這件事後，眾多網友留言表達關心，也為佩塔打氣，卻沒有人像莎朗史東的回應那麼受到外界矚目。