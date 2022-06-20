涉性侵女子後丟包機場 奧斯卡金獎編導在義大利被捕

金獎名編導保羅海吉斯在義大利被控性侵遭拘留。（路透資料照片）

曾以「衝擊效應」（Crash）獲奧斯卡 最佳影片、原著劇本雙獎的加拿大名編導保羅海吉斯（Paul Haggis），驚傳在義大利 因涉嫌性侵 女性被拘留，他本來是要在當地一個新的影展出席大師講堂，主辦單位表示對此震驚又沮喪，已將所有他活動都取消。

綜合媒體報導，保羅海吉斯被控對一名非義大利籍女子在兩天內數度性侵，並在黎明時帶她到機場後將她遺棄，機場工作人員與警方發現該女子後，先為她急救再送往醫院處理，她其後起訴了保羅。

保羅的律師稍後表示根據義國法律，不能討論證據，但有信心對他的指控能撤銷，他絕對清白也願意配合調查。保羅其實早在五年前就被公關海莉布里斯特（Haleigh Breest）控告在紐約的首映會後遭他性侵，他也反控她勒索，稱彼此性交是在雙方都同意之下，儘管他的反控案被撤銷，性侵訴訟仍審理中，保羅海吉斯給外界的印象已經有污點。

在歐美影壇，保羅海吉斯除了「衝擊效應」奧斯卡上意外打敗原本呼聲最高的「斷背山」（Brokeback Mountain）獲最佳影片、至今還被討論外，也曾參與丹尼爾克雷格首部007電影「皇家夜總會」（Casino Royale）劇本改編，才華其實受到肯定，只是接連捲入性侵醜聞，更難扭轉各方的觀感。