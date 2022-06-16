我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又誤判方向？Fed最新政策聲明可能一開頭就錯了

國會暴亂前一天 共和黨議員帶人參觀 遭調查鎖定

達珂塔芬妮加入「私刑教育3」與丹佐華盛頓隔18年重聚

記者陳建嘉／即時報導
丹佐華盛頓、達珂塔芬妮主演「火線救援」是許多粉絲心目中的經典動作片。(取材自IMDb)
丹佐華盛頓、達珂塔芬妮主演「火線救援」是許多粉絲心目中的經典動作片。(取材自IMDb)

丹佐華盛頓(Denzel Washington)攜手安東法奎（Antoine Fuqua），再度推出賣座動作片續篇「私刑教育3」(The Equalizer 3)，已經確定將於明年9月上映，今日公布全新女主角卡司，竟找來18年前曾與丹佐華盛頓合作「火線救援」(Man on Fire)的女星達珂塔芬妮(Dakota Fanning)合體演出，雖未公佈梗概劇情，但已有不少影迷期待兩人的再度相會，究竟會是丹佐這回將深入險境完成任務再次拯救達珂塔，或是兩人變成敵人？

根據「Deadline」報導指出，丹佐華盛頓主演「私刑教育3」，前兩集在全球都開出近2億美元的佳績，由於兩部電影的成本都約莫在五、六千萬美元左右，票房回收相當亮眼，片商索尼當然打鐵趁熱再拍第3集，這回更找來達珂塔芬妮合作演出。

18年前由東尼史考特執導的火爆動作片「火線救援」是許多動作片迷心目中的經典，片中台詞「原諒他們是上帝該做的事，我的責任是讓他們去見上帝」更是帥氣十足，直到至今仍被許多網友引用。

達珂塔芬妮是童星出身，幼年時就演過「他不笨，他是我爸爸」(I Am Sam)、「世界大戰」(World war)以及「火線救援」等賣座片，近年轉往Netflix主演驚悚影集「沉默的天使」（The Alienist）系列，宣告要與丹佐華盛頓再度合作，讓不少人又驚又喜。

丹佐華盛頓主演賣座動作片「私刑教育3」將於明年9月上映。(圖:索尼提供)
丹佐華盛頓主演賣座動作片「私刑教育3」將於明年9月上映。(圖:索尼提供)

教育 天使 電影

上一則

葛妮絲派楚、布萊德彼特重逢示愛 遺憾當年沒結婚

延伸閱讀

馮德倫蓄鬍緝毒 曝「眼技」輸梁朝偉

馮德倫蓄鬍緝毒 曝「眼技」輸梁朝偉
埃克森美孚錢賺的比上帝多？蘋果才是今年獲利王

埃克森美孚錢賺的比上帝多？蘋果才是今年獲利王
奧斯汀巴特勒3年鑽研 演活貓王英姿

奧斯汀巴特勒3年鑽研 演活貓王英姿
反移民、反墮胎…共和黨基督教民族主義者 初選中漸增

反移民、反墮胎…共和黨基督教民族主義者 初選中漸增

熱門新聞

趙薇。取材自Instagram

遭封殺10個月 趙薇哀痛發文「我一無所有」悼過世父親

2022-06-11 00:08
卓亨瑜（右）曾在「三生三世十里桃花」擔任楊冪的替身。圖／摘自微博

被傳花6年「整成楊冪」 女星嫁豪門兒正臉曝光網驚呆

2022-06-12 13:46
具俊曄9日在南韓全州舉辦泳池DJ秀。取材自Instagram

大S不要看 具俊曄狂歡派對現場曝光 比基尼美女擠滿滿

2022-06-10 01:46
張晨光在直播中帶貨被酸民罵到痛哭。（取材自臉書）

張晨光中國直播曾挨罵「晚節不保」落淚 返台近況曝光

2022-06-14 01:50
葛斯齊認為王心凌私下也表裡如一。圖／摘自臉書

葛斯齊開直播爆料王心凌 揭她私下真面目

2022-06-13 12:42
王心凌在「乘風破浪」二公舞台拿下勝利。(取材自微博)

王心凌「乘風破浪」二公贏了 女星嗆阿嬌被淘汰網叫好

2022-06-09 08:57

超人氣

更多 >
華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應

華郵：若經濟衰退無法避免 靠這7準則做好財務因應
彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠

彭博：特斯拉電動車龍頭地位 兩年內可能讓給這家車廠
已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎

已打兩劑補強針 美首席防疫專家佛奇確診新冠肺炎
前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚

前晚還夜跑 曠視研究院長孫劍45歲猝死 AI業內震驚
Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度

Fed一口氣調高利率3碼 1994年來最大幅度