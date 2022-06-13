阿湯哥事業得意、感情如謎 傳和海莉再度分手

湯姆克魯斯（左）與海莉艾特沃傳稍早復合，但最近又決定退回朋友的位置。（Getty Images）

好萊塢巨星湯姆克魯斯 （Tom Cruise）「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）極有可能成為他個人在北美首部賣座破4億元的電影。與此同時，他的感情世界再度成為各方矚目焦點，英國 太陽報稱他與女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）稍早復合，但最近又決定退回朋友的位置。

方基墨在「捍衛戰士：獨行俠」亮相，讓資深影迷感動。（取材自IMDb）

「捍衛戰士：獨行俠」讓湯姆克魯斯的聲勢又攀至新的高峰，回歸演出的上集要角之一方基墨（Val Kilmer），坦言和湯姆克魯斯再合作，彷彿時間未曾流逝，短短的對手戲卻讓他們一直笑到NG，是一次很有樂趣的拍片經驗，他的段落也被稱為片中最感人的亮點之一。

而阿湯哥 和海莉是因為合作「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible-Dead Reckoning Part One）結緣。英國媒體稱他們鏡頭前後都很有火花，不過因阿湯哥許久沒公開新戀情、對於是否再次高調談情有疑慮，去年片子殺青後，感情也畫句點。

然而上個月海莉突然在「捍衛戰士：獨行俠」的英國皇家首映會上出現，太陽報稱她與阿湯哥決定再給彼此一個機會，因而出席首映會替他打氣，可是片子還正在全球各地狂賣，他們的戀曲又再一次寫下休止符。雖然兩人都未承認有交往，可是太陽報稱他們這段戀情是真的，並不是為了搏版面在炒新聞。