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拉攏「水行俠」 馮迪索挖巨石強森牆腳？

記者蘇詠智／綜合報導
馮迪索（左）與巨石強森間的不和，比「玩命關頭」系列的劇情還要難解。（取材自IMDb）
馮迪索（左）與巨石強森間的不和，比「玩命關頭」系列的劇情還要難解。（取材自IMDb）

「玩命關頭10」（Fast X）還在拍攝中，各種詭異的幕後流言卻已傳遍。最新國家詢問報稱馮迪索（Vin Diesel）刻意拉攏本集加入的「水行俠」傑森摩莫亞（Jason Momoa），因為對方本來和巨石強森（Dwayne Johnson）有點交情，巨石強森從拍完第8集後就與馮迪索公開不和，也堅持不願意再回歸第10集，馮迪索最不能接受有人擺明了讓他沒面子，決心要把巨石強森的朋友傑森摩莫亞給爭取到自己的陣營裡。

傑森摩莫亞變成兩位大哥之間的夾心餅乾。（路透資料照片）
傑森摩莫亞變成兩位大哥之間的夾心餅乾。（路透資料照片）

傑森摩莫亞和巨石強森都是高頭大馬的動作派男星，也都與夏威夷有些淵源，彼此之間常分享些養兒育女經，交情還算不錯。報導稱巨石強森眼看馮迪索對於剛加入「玩命關頭」系列的傑森摩莫亞，一反常態的熱情，認定背後必有盤算，很擔心傑森摩莫亞上當受傷，不希望他和馮迪索走得太近。

另方面，報導又指馮迪索在和巨石強森、「玩命關頭」系列導演林詣彬先後鬧翻之後，想要讓外界看到自己不是只會把人氣跑，也是可以和別人處得很好，因此對傑森摩莫亞張開熱情的擁抱，彼此的情誼迅速加溫，前幾天馮迪索還在社群網站上發布短片，展現與傑森的友善互動，相當引人矚目。

巨石強森 社群網站 導演

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