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大牌女星嫌露拒演 「美國舞孃」30年翻生

記者黃保慧／綜合報導
導演保羅范赫文（左）、演員伊莉莎白柏克莉（右）。（圖：車庫提供）
導演保羅范赫文（左）、演員伊莉莎白柏克莉（右）。（圖：車庫提供）

「第六感追緝令」（Basic Instinct）名導保羅范赫文（Paul Verhoeven）1995年的經典之作「美國舞孃」（Showgirls），由伊莉莎白柏克莉（Elizabeth Berkley）主演，故事描述一名年輕女孩到拉斯維加斯追求成為舞者的夢想，結果卻意外踏入燈紅酒綠的舞孃世界，因為大量裸露場面和性暗示，本片是美國影史第一部「NC-17級」（17歲以下禁止觀賞）的電影

茱兒芭莉摩（Drew Barrymore）、安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）、莎莉賽隆（Charlize Theron）等知名女星都曾經參與本片女主角「諾咪」的徵選，其中茱兒芭莉摩獲得製片大力推薦，但因為有太多裸露戲而婉拒了。莎莉賽隆在試鏡時表現出色，幾乎就要贏得這個角色，但在得知電影內容後也婉拒了，她甚至因此解雇她的經紀人，因為沒有事先告訴她這些「淫穢」的細節就讓她去試鏡。

「美國舞孃」當年在北美上映時，票房評價雙輸，成本4000萬美元、全球票房只有3775萬美元，在金酸莓獎也創下高達13項入圍的影史紀錄，最後拿下最爛影片、最爛導演等7項，保羅范赫文還自嘲地出席了頒獎典禮，成為第一個親自領取金酸莓獎的導演。他預言50年後人們會對這部片改觀，「從藝術和視覺的角度來看，這是一部製作精良的電影。」後來，「美國舞孃」在北美影碟市場獲得高達1億美元的收入，影迷將其追捧為邪典電影，保羅范赫文想必對此相當欣慰。

伊莉莎白柏克莉主演「美國舞孃」。（圖：車庫提供）
伊莉莎白柏克莉主演「美國舞孃」。（圖：車庫提供）

如今，「美國舞孃」重新獲得肯定，讓伊莉莎白柏克莉感到振奮，「這是一個不同的時代，看到如此有爭議的事物現在如何被接受，真是讓人驚訝，」她說：「學者們寫過關於這部電影的文章。人們繼續討論它而且聚在一起像在看『洛基恐怖秀』（The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again）那樣觀賞它。」

電影 導演 裘莉

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