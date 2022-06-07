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捍衛戰士第3集？麥爾斯泰勒：想拍「捍衛戰士：公雞」

記者陳建嘉／即時報導
麥爾斯泰勒在片中演出「公雞」。(美聯社)
麥爾斯泰勒在片中演出「公雞」。(美聯社)

湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick）全球締造賣座佳績，北美開出阿湯哥有史以來最高票房2.916億美金，也幫助派拉蒙再度延伸一部口碑、票房都強大的續作，那是否還會有第3集，在片中飾演「劊子手」傑克的葛倫鮑威爾（Glen Powell），戲外尊崇阿湯哥是生涯偶像，他最近受訪也提到再拍一集的可能性。

葛倫接受「Indiewire」採訪時，不諱言如果電影賣得好，片方一定會有想再拍下去的打算，「但我認為對湯姆來說，他在這件事一開始就恪守著自己的座右銘，如果不能比先前的電影好，那就沒有理由再拍，如果沒有做出任何貢獻，也沒有打敗前版，真的沒有理由將另一部電影添入電影宇宙裡面」。

湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」叫好叫座。(圖:UIP提供)
湯姆克魯斯主演「捍衛戰士：獨行俠」叫好叫座。(圖:UIP提供)

此外，在片中演出「公雞」布雷德蕭的麥爾斯泰勒（Miles Teller），則在受訪時表示希望能拍「捍衛戰士：公雞」，繼續延伸自己的故事，但目前也只是期望。

但對外界來說，「捍衛戰士：獨行俠」幾乎已經算給戎馬半生的「獨行俠」彼得米契爾一個完美結局，美媒「Screeen Rant」曾指出他接下來若要再演，可以僅擔綱教官就好，不過阿湯哥可是這系列的金字招牌，也相信觀眾仍想看「獨行俠」再度馳騁高空，倘若湯姆能與導演約瑟夫柯金斯基、編劇兼製片克里斯多福麥奎里以及製片傑瑞布魯克海默有更好的全新想法，只希望第3集能趕快開拍，別讓影迷再苦等多年。

葛倫鮑威爾提及「捍衛戰士3」的可能性。(圖:UIP提供)
葛倫鮑威爾提及「捍衛戰士3」的可能性。(圖:UIP提供)

電影 阿湯哥 湯姆克魯斯

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