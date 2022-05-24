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「捍衛戰士：獨行俠」呼應首集 驚喜彩蛋不斷

娛樂新聞組／綜合報導
「捍衛戰士：獨行俠」影評叫好，票房備受矚目。（圖：UIP提供）
「捍衛戰士：獨行俠」影評叫好，票房備受矚目。（圖：UIP提供）

好萊塢動作巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）讓影迷等了36年的「捍衛戰士：獨行俠」（Top Gun: Maverick），不僅空戰場面比首集更豐富、刺激，劇情也與上一集緊密相關，除了方基墨（Val Kilmer ）再度回歸扮演男主角的昔日同袍，還有其他的驚喜彩蛋畫面。

「捍衛戰士：獨行俠」上周末在香港推出搶先場，票房立刻登上冠軍，25日起將於台灣等地上映。片中湯姆克魯斯扮演的飛官「獨行俠」，重回訓練中心指導新生代飛官，當他穿上昔日的飛行夾克，背上美國、聯合國、日本與中華民國的旗幟再現，老影迷格外感動。前兩年片子首支預告片中曾因青天白日滿地紅的國旗消失引發爭論，正片中完整保留。

續集編導對於首集情節極為尊重，麥爾斯泰勒（Miles Teller）扮演的飛官被設定為獨行俠已故舊搭檔之子，因而上集中飾演父母的安東尼愛德華（Anthony Edwards）、梅格萊恩（Meg Ryan）畫面重現，珍妮佛康納莉（Jennifer Connelly）的角色也非獨行俠新歡，而是上集曾在對白中提過兩次、比上集女主角更早和獨行俠結緣的舊愛，與獨行俠戀愛出動陸海空三種領域交通工具，較上集更熱鬧。片中的空戰場面，亦比首集更令人為主角捏一把冷汗，娛樂效果十足。

此外，媒體報導，阿湯哥的另一部招牌系列作「不可能的任務」最新續集「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission： Impossible-Dead Reckoning Part One）將於明年暑假推出，最新預告日前公布，阿湯哥果然又有超越極限的特技──他騎重機直衝峽谷懸崖，騰空一躍而下，讓人看得目瞪口呆，有網友說：「來吧，把我的錢拿去！」表達對阿湯哥拍動作片的心悅誠服。

阿湯哥 湯姆克魯斯 中華民國

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