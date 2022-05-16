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安珀赫德反控強尼戴普 害她「水行俠2」戲分只剩十分鐘

記者陳建嘉／即時報導
安珀赫德招認「水行俠2」女主角原本戲份被全砍，使她努力爭取才奪回來。(取材自推特)
安珀赫德招認「水行俠2」女主角原本戲份被全砍，使她努力爭取才奪回來。(取材自推特)

強尼戴普（Johny Depp）、安珀赫德（Amber Heard）的毀謗官司越打越烈，如今再度開庭，眼見在先前的官司態勢居下風，如今安珀赫德更是猛攻，再度強調自己是家暴受害者，不時難過痛哭，引起網友議論，還在最新官司中坦承華納兄弟影業原本要刪光她在「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom 2）的全部戲分，是她努力爭取才奪回來，但戲分已經被刪減得不到10分鐘。

根據「CBS」報導，安珀赫德強調不只強尼戴普是這一連串官司的受害者，工作大受影響，她自己也很慘，更說華納一開始不想讓她回歸「水行俠2」，是她非常努力爭取才能回歸，結果她才開拍沒多久就拿到第二份劇本，大量取消她的戲分。她的律師與她交叉詰問時，安珀首認「我真的很努力想留在電影裡，他們原本不想讓我演」，隨後強調「最後我只能演出一個非常精簡的版本」。

安珀赫德在誹謗官司上成為被多數網友攻擊的一方。（路透資料照片）
安珀赫德在誹謗官司上成為被多數網友攻擊的一方。（路透資料照片）

安珀赫德更強調「我一開始有拿到一個劇本，然後又有一個全新的版本，刪減了大量的動作戲，是我的角色與另一個角色，他們基本上完全剝奪了我的演出」，安珀也坐實為何先前媒體狗仔在「水行俠2」拍攝片場幾乎沒拍到她，就連導演溫子仁自己拍的殺青照以及片場照，都只有男主角傑森摩莫亞(Jason Momoa)以及前一集反派派屈克威爾森(Patrick Wilson)，與第一集有大量安珀赫德的合照完全不同。

安珀赫德另在官司上強調自己非常愛強尼戴普，但如果不離婚，自己真的會死，只因為強尼戴普多次對她拳打腳踢，還在她的30歲生日宴會上抓著她的頭髮、恥骨，並大罵「妳很硬嗎？想像男人一樣硬嗎？」而安珀也只能哭著求饒「我累了」，最後強尼只能衝出家門，然後對她咆哮，但仍喊了一句「生日快樂」。

家暴 導演 電影

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