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官司暫休兵 強尼戴普圈粉增千萬 前妻安珀變過街老鼠

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。（取材自推特）
強尼戴普趁官司暫時休兵到歐洲度假，在英國和人微笑合影。（取材自推特）

好萊塢巨星強尼戴普（Johny Depp）和安珀赫德（Amber Heard）間的5000萬美元誹謗官司，雖然暫時休息，可是網友們的行動完全不打烊，從網路迴響來看，強尼戴普絕對是壓倒性的大贏家，他的IG追隨者從原本的590萬，到現在已經達到1690萬，足足成長超過千萬。

強尼戴普日前放鬆到飛抵歐洲度假、散心，和當地粉絲合照時，臉上也都沒有憂慮的表情，似乎對官司的結果胸有成竹。除了法國外，而他也被發現在英國出現，露出微笑與民眾合照。

安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材...
安珀赫德想坐穩「水行俠」系列女主角的寶座，連署要求換掉她的人數卻持續增加。（取材自IMDb）

前年強尼狀告英國「太陽報」稱他「家暴男」涉及誹謗被判敗訴，但官司轉回美國來打後，安珀的形象直落谷底，酸民對她攻擊不遺餘力。

難堪的是，連署「水行俠2」（Aquaman and the Lost Kingdom）是把安珀換掉的人數反倒一直增加，從官司還沒在美國開庭之前的逼近200萬，眼看再一下下就要達到450萬，讓她顏面盡失。雖然「水行俠2」已經殺青，有傳她在片中戲分恐剩下10分鐘不到。

安珀赫德的眼淚無法讓她逃過被網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）
安珀赫德的眼淚無法讓她逃過被網友冷嘲熱諷。（路透資料照片）

歐洲對強尼戴普來說，是比美國更友善的地區，他自從被安珀赫德稱是「家暴男」，好萊塢大片都陸續放棄他，連他已拍完的影片都在美國一延再延，倒是歐洲卡羅維瓦利、聖賽巴斯提安兩影展都頒給他終身成就特別獎。他在法國有一個自己的小村莊，裡面有餐廳、有教堂、有主要建築和客房，能夠讓他完全放鬆。

家暴 英國 好萊塢

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