難證明安珀赫德惡意 強尼戴普對誹謗官司悲觀

強尼戴普目前仍贏得主流民意支持，卻對官司結果悲觀。（歐新社）

強尼戴普（Johnny Depp）與安珀赫德（Amber Heard）的5000萬美元誹謗官司，現已進入休庭階段，雙方都準備下一波證據、證人要在下周開庭，強尼戴普傳出這段期間前往歐洲，與朋友彈奏吉他、散心，「強尼在歐洲享受得來不易的休假，與老友一起出去玩，也在鄉下散步」，但另有消息指出強尼的官司審判結果很擔心，認為獲勝機率還是很低。

「華盛頓郵報 」指出，該媒體訪問加州 知名律師Mitra Ahouraian，他提到名人的誹謗官司成功的機率不高，「有了第一修正案之後，這保障我們可以討論大眾關注的議題，當然囉，這也包括名人的生活」。強尼戴普的律師團隊也深知這點，畢竟他們這場官司主要是以安珀赫德多年以來對外放話，指出強尼戴普對她家暴 ，讓強尼的工作機會全毀，事實上，強尼也傳出對此事了然於心，「要證明安珀真正充滿具備預謀的惡意很難，這是非常不容易的」，但一切結果都要等下周開庭才能露出曙光。

然則另有網友發現，從強尼與安珀各自的證詞來看，感覺得出這對前夫妻彼此互相傷害，都不完全無辜，雖然目前在民意方面，強尼明顯占了上風，但結果如何還很難講。