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馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2」下周驚喜曝預告

記者陳建嘉╱綜合報導
「阿凡達：水之道」確定今年底全球上映。(圖：迪士尼提供)
「阿凡達：水之道」確定今年底全球上映。(圖：迪士尼提供)

迪士尼影業開心宣布讓影迷苦等13年的全球賣座冠軍電影「阿凡達」(Avatar)，續集「阿凡達：水之道」(Avatar: The Way of Water)確定將在今年底上映，首支預告也將在下周驚喜曝光。

時人雜誌先前就報導「阿凡達：水之道」故事設定在「阿凡達」10年後，前人類軍人傑克和納美公主生了小孩，卻面臨生存危機，必須再次奮戰，才能守護自己的家園，除了第一集的山姆沃辛頓(Sam Worthington)、柔伊莎妲娜(Zoe Saldana)以及雪歌妮薇佛(SigourneyWeaver)會回歸演出外，另有影后凱特溫絲蕾(Kate Winslet)，楊紫瓊以及馮迪索(Vin Diesel)等大明星都會現身在電影中。

「阿凡達」當年成本高達2.37億美元，數度重映後，最終票房為28.47億美元，穩坐影史冠軍，續集目前成本則高達2.5億美元，導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)雖然已經67歲，仍對該片寄予厚望，希望能再度革新電影觀看體驗」。

卡麥隆也很好奇在後疫情時代，現今串流平台當道，希望能透過「阿凡達：水之道」，帶領觀眾再次體會進戲院的感動。「阿凡達：水之道」暫訂12月16日全球同步上映。

電影 凱特 迪士尼

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