馮迪索、楊紫瓊加盟 「阿凡達2」下周驚喜曝預告

「阿凡達:水之道」確定今年底全球上映。(圖:迪士尼提供)

迪士尼 影業開心宣布讓影迷苦等13年的全球賣座冠軍電影 「阿凡達」(Avatar),續集「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)確定將在今年底上映,首支預告也將在下周驚喜曝光。

時人雜誌先前就報導「阿凡達:水之道」故事設定在「阿凡達」10年後,前人類軍人傑克和納美公主生了小孩,卻面臨生存危機,必須再次奮戰,才能守護自己的家園,除了第一集的山姆沃辛頓(Sam Worthington)、柔伊莎妲娜(Zoe Saldana)以及雪歌妮薇佛(SigourneyWeaver)會回歸演出外,另有影后凱特 溫絲蕾(Kate Winslet),楊紫瓊以及馮迪索(Vin Diesel)等大明星都會現身在電影中。

「阿凡達」當年成本高達2.37億美元,數度重映後,最終票房為28.47億美元,穩坐影史冠軍,續集目前成本則高達2.5億美元,導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)雖然已經67歲,仍對該片寄予厚望,希望能再度革新電影觀看體驗」。

卡麥隆也很好奇在後疫情時代,現今串流平台當道,希望能透過「阿凡達:水之道」,帶領觀眾再次體會進戲院的感動。「阿凡達:水之道」暫訂12月16日全球同步上映。