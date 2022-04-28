登台介紹執導新片 美女星當著滿場觀眾面收監護權文件

美國演員兼導演奧莉薇亞．懷德26日晚間在拉斯維加斯出席新片介紹活動，但當她站在台上演講途中，卻當著滿場聽眾的面收到一個神祕信封。外界到隔天才曉得，裡面其實裝著她跟前未婚夫所生下孩子的監護權相關法律文件。美聯社

美國演員兼導演 奧莉薇亞．懷德（Olivia Wilde）26日晚間在拉斯維加斯出席新片介紹活動，但當她站在台上演講途中，卻當著滿場聽眾的面收到一個神祕信封。外界到隔天才曉得，信封裡面其實裝著她跟前未婚夫所生下孩子的監護權相關法律文件。

法新社報導，懷德當時出席華納兄弟影業在年度電影院 業界盛會「CinemaCon」舉辦的展示會。當她站正在台上介紹自己執導與參與製作的新驚悚片《親愛的別擔心》（Don't Worry Darling）時，有名陌生人走上舞台，遞上一個神祕公文封。

據報導，許多人以為這是一個精心設計的笑話，演講被打斷的懷德先問，「這是給我的，對吧？」，接著告訴聽眾，「很神祕，我現在就要打開了」。只見她打開標著「個人與機密」字樣的信封，瞥了一眼內容後說道，「這是劇本嗎？好的，明白了，謝謝你」，隨後就轉回講述《親愛的別擔心》，絲毫沒有流露出任何一點遲疑。

報導指出，在懷德接下來再也沒有提及這一個信封，引發外界揣測有人試圖把一分新劇本交到她的手上。但隔天才有消息揭露，信封內的文件其實包含她跟前未婚夫、電視喜劇「泰德拉索」（Ted Lasso）主演傑森．蘇戴西斯（Jason Sudeikis）所生下兩名孩子相關的法律文件。

消息人士告訴法新社，蘇戴西斯事前對信封會交付給懷德的時間或地點毫不知情，因為這完全由所涉及的法律文件送達服務公司負責，他也絕不會容忍文件以如此不恰當的方式送達到她的手上。