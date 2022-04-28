我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布林肯：印太經濟架構具包容性 不會排除台灣

疫情爆發壓力大 調查：七成民眾無法專心工作

登台介紹執導新片 美女星當著滿場觀眾面收監護權文件

編譯周辰陽／即時報導
美國演員兼導演奧莉薇亞．懷德26日晚間在拉斯維加斯出席新片介紹活動，但當她站在台上演講途中，卻當著滿場聽眾的面收到一個神祕信封。外界到隔天才曉得，裡面其實裝著她跟前未婚夫所生下孩子的監護權相關法律文件。美聯社
美國演員兼導演奧莉薇亞．懷德26日晚間在拉斯維加斯出席新片介紹活動，但當她站在台上演講途中，卻當著滿場聽眾的面收到一個神祕信封。外界到隔天才曉得，裡面其實裝著她跟前未婚夫所生下孩子的監護權相關法律文件。美聯社

美國演員兼導演奧莉薇亞．懷德（Olivia Wilde）26日晚間在拉斯維加斯出席新片介紹活動，但當她站在台上演講途中，卻當著滿場聽眾的面收到一個神祕信封。外界到隔天才曉得，信封裡面其實裝著她跟前未婚夫所生下孩子的監護權相關法律文件。

法新社報導，懷德當時出席華納兄弟影業在年度電影院業界盛會「CinemaCon」舉辦的展示會。當她站正在台上介紹自己執導與參與製作的新驚悚片《親愛的別擔心》（Don't Worry Darling）時，有名陌生人走上舞台，遞上一個神祕公文封。

據報導，許多人以為這是一個精心設計的笑話，演講被打斷的懷德先問，「這是給我的，對吧？」，接著告訴聽眾，「很神祕，我現在就要打開了」。只見她打開標著「個人與機密」字樣的信封，瞥了一眼內容後說道，「這是劇本嗎？好的，明白了，謝謝你」，隨後就轉回講述《親愛的別擔心》，絲毫沒有流露出任何一點遲疑。

報導指出，在懷德接下來再也沒有提及這一個信封，引發外界揣測有人試圖把一分新劇本交到她的手上。但隔天才有消息揭露，信封內的文件其實包含她跟前未婚夫、電視喜劇「泰德拉索」（Ted Lasso）主演傑森．蘇戴西斯（Jason Sudeikis）所生下兩名孩子相關的法律文件。

消息人士告訴法新社，蘇戴西斯事前對信封會交付給懷德的時間或地點毫不知情，因為這完全由所涉及的法律文件送達服務公司負責，他也絕不會容忍文件以如此不恰當的方式送達到她的手上。

電影院 導演

上一則

3愛女送別父親王羽 王馨平淚別「來生再當父女」

延伸閱讀

5歲兒畫樂譜 周杰倫：心中有旋律？ 網誇：基因太強

5歲兒畫樂譜 周杰倫：心中有旋律？ 網誇：基因太強
67歲趙雅芝再穿古裝 逆齡顏值不輸30年前白娘子

67歲趙雅芝再穿古裝 逆齡顏值不輸30年前白娘子
曾之喬擁靈魂伴侶 尊重老公辰亦儒不搞曖昧

曾之喬擁靈魂伴侶 尊重老公辰亦儒不搞曖昧
下個月當媽秀美背 孟耿如：老公先看過了

下個月當媽秀美背 孟耿如：老公先看過了

熱門新聞

楊冪。圖／摘自微博

35歲楊冪久違現身 真實狀態驚人 胸前秀大片春光

2022-04-22 13:16
張庭、林瑞陽近來很多爭議事件。（取材自微博）

抱著「財神爺」逃回台灣？張庭、林瑞陽機場照瘋傳

2022-04-27 11:42
粉絲巧遇玄彬、孫藝真用餐。圖／摘自小紅書

紐約粉絲巧遇玄彬、孫藝真 直接請他們吃飯

2022-04-25 10:05
班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲近日才宣布已訂婚。（路透資料照片）

太害羞…珍妮佛洛佩茲被傳要求小班 1周至少「做」4次

2022-04-23 18:37
Angelababy離婚後依舊受到外界關注。圖／摘自Angelababy微博

上海缺糧缺菜 Angelababy竟超前部署「在家種菜」

2022-04-26 12:06
玄彬與孫藝真在美國度蜜月。(取材自Instagram)

玄彬、孫藝真美國度蜜月 牽手散步還穿情侶鞋

2022-04-21 21:07

超人氣

更多 >
台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍

台灣快篩實名制上路 一家藥局僅78人份 民眾大排長龍
北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆

北京步上海後塵即將封城？居民連夜逃離 出城車輛塞爆
芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死

芝華女疑開車逃離家暴 丈夫緊追攀車頂、慘遭輾死
疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪

疫情改變你和我／華人當卡車「老司機」寂寞公路賺高薪
身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害

身分盜竊連爆 多為大通銀行用戶 警察也受害