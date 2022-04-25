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打完加強劑確診 「慾望城市」凱莉好失望

記者蘇詠智／綜合報導
馬修柏德利（左）與莎拉潔西卡派克先後確診新冠肺炎。（路透資料照片）
馬修柏德利（左）與莎拉潔西卡派克先後確診新冠肺炎。（路透資料照片）

因在HBO影集「慾望城市」（Sex and the City）中扮演女主角凱莉布萊蕭而享譽全球的莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker），與同是演員的丈夫馬修柏德利（Matthew Broderick）本月初宣告確診新冠肺炎，彼此合演的舞台劇「金屋三嬌」一度被迫取消場次，這齣戲本是他們結婚多年來難得一回攜手共演，早在前年就要盛大推出，卻因為碰上新冠肺炎疫情在歐美大爆發，一延就延了兩年才能上演。

這段期間內，馬修與莎拉都很注重防疫，甚至連女兒和兒子先後在去年感染新冠肺炎，他們夫妻倆仍然都沒事，馬修本來真心以為他們百毒不侵、不會被傳染，竟然還是無法避免，而且他發現確診的時間點又超級尷尬。

馬修受訪時坦言，他打完第二次加強劑，回到家突然咳嗽，本以為是疫苗的副作用，之後確定疫苗的副作用並不包含咳嗽，才終於進行檢測後發現確診，自嘲：「我打加強劑和確診在同一天！」

他難掩心中的失望，因為與莎拉真的該做的防疫措施都做了，依舊躲不掉病毒的侵襲，他還比莎拉更早兩天確診，不舒服的滋味可想而知。

新冠肺炎 疫苗 防疫

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