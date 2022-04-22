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尼可拉斯凱吉又要當爸 小女兒取名致敬披頭四

娛樂新聞組／綜合報導
尼可拉斯凱吉治承認愛妻懷孕，女嬰更以約翰藍儂命名。（美聯社）
尼可拉斯凱吉治承認愛妻懷孕，女嬰更以約翰藍儂命名。（美聯社）

58歲金像影帝尼可拉斯凱吉（Nicolas Cage）去年2月跟日本女星芝田璃子在拉斯維加斯結婚，成為他的第5任妻子，今年1月即傳懷孕喜訊。將為人父的尼可拉斯凱吉為新片「超吉任務」（The Unbearable Weight of Massive Talent）宣傳時大方透露：「是個小女孩。」

寶寶還未出世，尼可拉斯凱吉自爆已為她取名Lennon Augie。他說父親Augie曾任職DJ，經常播放「披頭四」（The Beatles）名曲「Across the Universe」，當他4歲首次聽到此歌，感覺驚為天人，從此成為他最喜歡的作品，因此決定起用作曲人約翰藍儂（John Lennon）和父親Augie的名字，藉以向他們致敬。

尼可拉斯凱吉與前女友克莉絲汀娜富頓（Christina Fulton）育有長子Weston，韓裔前妻Alice Kim亦為他誕下兒子Kal-El，因此Lennon Augie將會是尼可拉斯凱吉第一個女兒。

尼可拉斯凱吉新片「超吉任務」本周在美國上映，劇情描述破產的好萊塢巨星尼可拉斯凱吉（尼可拉斯凱吉飾）希望能演出昆汀塔倫提諾的下一部電影，為了擺脫沉重的債務，他答應收下100萬美元的酬勞，出席億萬富翁粉絲哈維（佩德羅帕斯卡飾）的生日派對。當他得知哈維是綁架加泰隆尼亞總統候選人女兒的軍火販子時，情況開始變得複雜。

尼可拉斯凱吉 韓裔 破產

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