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「閃電俠」拿椅子砸人 伊薩米勒1個月內2度進警局

記者陳建嘉／即時報導
伊薩米勒主演的「閃電俠」電影還未上映，自己已傳出一堆負面新聞。(取材自Instagram)
伊薩米勒主演的「閃電俠」電影還未上映，自己已傳出一堆負面新聞。(取材自Instagram)

男星伊薩米勒(EzraMiller)獲得華納影業賞識一連演出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列、DC漫改電影「閃電俠」(The Flash)，如今已成了電影公司的燙手山芋，前年他才在冰島雷克雅維克的酒吧外鬧過一次對女性動粗的風波，前陣子又在夏威夷的卡拉OK吧搶麥克風、飛撲射飛鏢的男子，最後遭警方逮捕，最近又傳出用椅子砸傷人。

根據美媒「The Wrap」指出，當時伊薩米勒正在夏威夷大島參加私人聚會，被要求離開後突然性情大變而憤怒，扔出椅子，砸中一名26歲女子的額頭，造成約1.3公分傷口，雖然女子拒絕前往治療，不過警方依循線索，在周二凌晨1點30分的一次交通臨檢中逮捕伊薩米勒，只是很快就被釋放，但仍需等待調查。

伊薩米勒在「怪獸」系列飾演魁登斯。(圖:華納兄弟提供)
伊薩米勒在「怪獸」系列飾演魁登斯。(圖:華納兄弟提供)

雖然伊薩米勒「怪獸」系列非主角，未來可能可以刪減角色，但他主演「閃電俠」是DC英雄片中呈現的「平行時空、多重宇宙」的代表，票房備受矚目，在「正義聯盟」(Justice League)包括班艾佛列克(Ben Affleck)的蝙蝠俠、亨利卡維爾(Henry Cavill)的超人都可能不再歸隊後，伊薩米勒飾演的閃電俠地位更形重要，在後續影片的戲分也不會少，無怪乎他本身接連鬧事造成的殺傷力會讓華納很擔憂。

電影 夏威夷 班艾佛列克

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