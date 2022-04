「閃電俠」拿椅子砸人 伊薩米勒1個月內2度進警局

伊薩米勒主演的「閃電俠」電影還未上映,自己已傳出一堆負面新聞。(取材自Instagram)

男星伊薩米勒(EzraMiller)獲得華納影業賞識一連演出「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列、DC漫改電影 「閃電俠」(The Flash),如今已成了電影公司的燙手山芋,前年他才在冰島雷克雅維克的酒吧外鬧過一次對女性動粗的風波,前陣子又在夏威夷 的卡拉OK吧搶麥克風、飛撲射飛鏢的男子,最後遭警方逮捕,最近又傳出用椅子砸傷人。

根據美媒「The Wrap」指出,當時伊薩米勒正在夏威夷大島參加私人聚會,被要求離開後突然性情大變而憤怒,扔出椅子,砸中一名26歲女子的額頭,造成約1.3公分傷口,雖然女子拒絕前往治療,不過警方依循線索,在周二凌晨1點30分的一次交通臨檢中逮捕伊薩米勒,只是很快就被釋放,但仍需等待調查。

伊薩米勒在「怪獸」系列飾演魁登斯。(圖:華納兄弟提供)

雖然伊薩米勒「怪獸」系列非主角,未來可能可以刪減角色,但他主演「閃電俠」是DC英雄片中呈現的「平行時空、多重宇宙」的代表,票房備受矚目,在「正義聯盟」(Justice League)包括班艾佛列克 (Ben Affleck)的蝙蝠俠、亨利卡維爾(Henry Cavill)的超人都可能不再歸隊後,伊薩米勒飾演的閃電俠地位更形重要,在後續影片的戲分也不會少,無怪乎他本身接連鬧事造成的殺傷力會讓華納很擔憂。