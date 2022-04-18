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傳被阿湯哥取代 小勞勃道尼「最新角色」令人出乎意料

記者蘇詠智／綜合報導
小勞勃道尼扮成兔子，搭配復活節兔的主題。（取材自Instagram）
小勞勃道尼扮成兔子，搭配復活節兔的主題。（取材自Instagram）

因為扮演漫威英雄「鋼鐵人」東尼史塔克、演藝事業在中年衝上巔峰的小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），自從以「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）從漫威影片「畢業」後，除了一部自製自演但成績欠佳的「杜立德」（Dolittle）外，已經兩年多沒有推出新片，觀眾對他頗為想念。據傳鋼鐵人一角，接下來可能由當初被洽詢的第一人選湯姆克魯斯（Tom Cruise），以全新姿態接手演出，至今未獲證實，但話題已經炒得很熱，小勞勃道尼從未對此有任何看法。

小勞勃道尼搞笑扮兔 

近日他在社群網站發布自己打扮成復活節兔子的逗趣照片，只見他比出功夫手勢，眼神仍然充滿戲感，影迷忍不住留言大讚：「這就是我所需要的。」他則在圖片旁寫道：「重生與重新開始。」

瑪丹娜也戴上兔耳朵，開心歡度復活節。圖／摘自IG
瑪丹娜也戴上兔耳朵，開心歡度復活節。圖／摘自IG

貝克漢嘴餵寵物兔蘿蔔

除了他之外，歐美眾娛樂圈名人也都發布戴上兔耳朵或是和兔子有關的圖片、影片，搶搭復活節話題列車。像是瑪丹娜（Madonna），就和一群養子女戴上兔耳朵畫復活節彩蛋，才剛見證大兒子布魯克林（Brooklyn Beckham）結婚的英國昔日足球金童大衛貝克漢（David Beckham），以嘴咬住胡蘿蔔的一端，將另一端餵進自家寵物兔Coco的口中，表示全家人與Coco祝大家復活節快樂，既可愛又有趣。

大衛貝克漢用嘴咬胡蘿蔔餵自己家的寵物兔。圖／摘自IG
大衛貝克漢用嘴咬胡蘿蔔餵自己家的寵物兔。圖／摘自IG

復活節 漫威 社群網站

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