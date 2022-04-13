我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧慘摔被罵翻 朱易「唯一保送」北大又讓網友怒了

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

愛女與威肯合作被勾引？ 強尼戴普好擔心

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普出庭，準備和前妻在誹謗官司上一決勝負。（路透）
強尼戴普出庭，準備和前妻在誹謗官司上一決勝負。（路透）

強尼戴普（Johnny Depp）即將與前妻安珀赫德（Amber Heard）展開5000萬美元誹謗官司戰即將開庭，各方矚目雙方將如何出招、爭取對自己最有利的結果，之在倫敦曾輸了一回的強尼，據稱此次嚴陣以待，只許成功不許失敗，壓力非常大。然而除了這件官司外，近期還另有讓他傷腦筋的事，讓他一個頭兩個大。

莉莉羅絲戴普的新戲合作對象，據傳讓父親感到顧忌。（路透資料照片）
莉莉羅絲戴普的新戲合作對象，據傳讓父親感到顧忌。（路透資料照片）

根據專門報導明星與名流八卦的「Star」雜誌，他的女兒莉莉羅絲（Lily-Rose Depp），將在HBO新戲與加拿大樂壇天王威肯（The Weeknd）一起合作，聽聞威肯之前花名在外又很愛對女星放電，強尼理所當然要莉莉羅絲小心提防，千萬不要掉進威肯的愛情陷阱裡。

威肯過去對女星常有放電行為，常鬧出花邊。（路透資料照片）
威肯過去對女星常有放電行為，常鬧出花邊。（路透資料照片）

「Star」指在HBO這齣名為「The Idol」（偶像）的戲中，莉莉羅絲要演威肯的感情對象，強尼很擔心莉莉羅絲不小心假戲真做、愛上花心男，勢必不會有好的結局。莉莉羅絲之前也曾和提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）、奧斯汀巴特勒（Austin Butler）等年輕小生擦出短暫的愛火，不至於天真過頭、會被威肯耍得團團轉，可是強尼就是忍不住要提醒她小心。

八卦 加拿大

上一則

木村心美獻聲「漁港的肉子」 同台「鬼滅之刃」聲優

下一則

周冬雨新片演千萬網紅 一篇文章把事情搞大 秒登熱搜榜

延伸閱讀

強尼戴普一個頭兩個大？怕女兒被裘莉緋聞男友勾引

強尼戴普一個頭兩個大？怕女兒被裘莉緋聞男友勾引
鬥「法」前妻心情糟 強尼戴普傳狂吃到118公斤

鬥「法」前妻心情糟 強尼戴普傳狂吃到118公斤
法庭鬥前妻心情糟 強尼戴普被傳狂吃狂喝暴肥破百公斤

法庭鬥前妻心情糟 強尼戴普被傳狂吃狂喝暴肥破百公斤

奧斯卡紅毯比看頭 提摩西夏勒梅罕見露胸肌

奧斯卡紅毯比看頭 提摩西夏勒梅罕見露胸肌

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
「且試天下」男主角楊洋的扮相俊俏，女主趙露思（左）的造型被網友吐槽有丫鬟氣息。（視頻截圖）

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

2022-04-09 08:57
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
曾馨瑩認為自己「只是嫁給一個有名的人而已」。（圖：enya FASHION QUEEN提供）

被問14年婚姻心路 曾馨瑩爆料郭台銘「可愛」舉動

2022-04-07 17:43
69歲鍾鎮濤（右二）喝下午茶被偶遇，小12歲妻子（右三）罕見露面，同框看不出年齡。（取材自微博）

鍾鎮濤現身餐廳 網驚：看不出69歲

2022-04-08 02:22

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕

紐約地鐵槍手是他 警公布詹姆斯照片 全力追捕
中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億

中知名富豪南加涉逃稅 判洗錢、欺詐罰18.3億
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查

布魯克林地鐵槍案 紐約警局長：未朝恐襲方向調查