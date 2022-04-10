我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

耗資400萬美元、6秒長吻 貝克漢家長子娶了超富有千金

記者蘇詠智／即時報導
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲結婚，規格全面超越新郎爸媽的婚禮。（取材自Instagram）
布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲結婚，規格全面超越新郎爸媽的婚禮。（取材自Instagram）

英國昔日足球金童大衛貝克漢（David Beckham）與「前高貴辣妹」（Posh Spice）維多莉亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林（Brooklyn Beckham），在美國佛州的棕櫚灘和出身億萬豪門的「變形金剛4：絕跡重生」（Transformers: Age of Extinction）女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚，婚禮成本砸下400萬美元，又邀來「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）、「慾望師奶」伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）和維多莉亞過去在「辣妹」合唱團（Spice Girls）的成員媚兒喜（Mel C）等名流觀禮，據「每日郵報」報導，布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前6秒長吻，完成了彼此的終身大事。

布魯克林貝克漢在婚禮上帶著愛犬。（取材自微博）
布魯克林貝克漢在婚禮上帶著愛犬。（取材自微博）

大衛與維多利亞貝克漢夫婦，出席大兒子的婚禮。（取材自微博）
大衛與維多利亞貝克漢夫婦，出席大兒子的婚禮。（取材自微博）

據「每日郵報」報導，布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前6秒長吻，完成了彼此的終身大事。...
據「每日郵報」報導，布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前6秒長吻，完成了彼此的終身大事。（取材自微博）

貝克漢家族在全球各地擁有廣大知名度，除了爸媽之外，孩子們也各個都為人熟知，使得這場婚禮受矚目程度不輸給皇室貴族，堪稱近期「世紀婚禮」的代表，而新娘妮可拉的身家還比貝克漢一家多出快3倍，因此對於一輩子最重要的日子，自然花錢不手軟，場面氣派無比，光是婚顧就請了3組，各自負責3場重要活動，妮可拉的婚紗全部由米蘭的設計師手工打造，也會有3套配合不同場次更換，「每日郵報」稱她和布魯克林的婚紗照據傳將會登上時尚界聖經──「VOGUE」雜誌，相較於20多年前大衛貝克漢與維多莉亞的結婚照只以百萬英鎊賣給「OK！」雜誌當封面，雖然已經是破紀錄的高價，不過該刊物是八卦小報，「檔次」上布魯克林的結婚照已經超越爸媽當年了。

大衛與維多莉亞貝克漢的結婚照，當年以高價賣給八卦雜誌當封面。（取材自Instag...
大衛與維多莉亞貝克漢的結婚照，當年以高價賣給八卦雜誌當封面。（取材自Instagram）

「每日郵報」報導，布魯克林與妮可拉出動6位伴郎和6位伴娘，他的弟妹羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）與哈珀（Harper）都在其中，他的爺爺、奶奶雖然已結束30多年的婚姻，也都一起到場見證長孫的人生重要里程碑，婚禮儀式遵循女方猶太裔的傳統，包括新郎用腳踩碎包在桌巾裡的玻璃瓶等，布魯克林儘管從小養尊處優，卻有個比自己還要被呵護到大的千金妻子，未來是誰遷就誰？也是外界感到好奇的話題。

布魯克林的妹妹哈珀（左二）也是伴娘之一。（取材自微博）
布魯克林的妹妹哈珀（左二）也是伴娘之一。（取材自微博）

布魯克林 足球 佛州

上一則

吳尊遷居上海遇封城 做快篩被讚人帥溫柔

延伸閱讀

地產迷思／家庭信託 才能真正保護老人家財產

地產迷思／家庭信託 才能真正保護老人家財產
班森賀男華社遭勒脖砸頭 被搶百元現金和手機

班森賀男華社遭勒脖砸頭 被搶百元現金和手機
豪門女星收服貝克漢長子 「變形女」爸爸是川普好友

豪門女星收服貝克漢長子 「變形女」爸爸是川普好友
哈利&梅根、威廉&凱特又槓上 這一次竟然他們贏了？

哈利&梅根、威廉&凱特又槓上 這一次竟然他們贏了？

熱門新聞

安以軒(左)、陳榮煉2017年結婚，育有一子一女。(取材自微博)

要錢要孩子？安以軒被爆請好律師「訴請離婚」

2022-04-06 02:30
黃曉明(左)和Angelababy的婚姻破局，女方說是男方不要她了。(取材自微博)

「黃曉明不要我了」 Baby哽咽談離婚

2022-04-02 02:30
柏安妮17歲女兒許恩怡（圖），遺傳了媽媽柏安妮的美貌基因。（取材自微博）

梁朝偉最美前任… 17歲女兒複刻母親完美基因

2022-04-01 02:24
台女星大S與汪小菲離婚後，閃電再婚舊愛韓星具俊瞱。（取材自微博）

港媒爆離婚前大S曾訴10年婚姻似坐牢 兒恐爸不要汪回家

2022-04-05 23:45
周潤發66歲雖有一頭白髮，仍相當帥氣。取材自微博

66歲周潤發近況曝光 頂一頭白髮自拍被讚帥

2022-04-04 08:24
汪小菲。圖／摘自微博

汪小菲被爆叫人深夜進大S家 搬空家具放到S Hotel

2022-04-04 16:31

超人氣

更多 >
楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型

楊洋「且試天下」扮貴公子 網酸女主角趙露思丫鬟造型
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶