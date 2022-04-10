耗資400萬美元、6秒長吻 貝克漢家長子娶了超富有千金

布魯克林貝克漢與妮可拉佩茲結婚，規格全面超越新郎爸媽的婚禮。（取材自Instagram）

英國昔日足球 金童大衛貝克漢（David Beckham）與「前高貴辣妹」（Posh Spice）維多莉亞（Victoria Beckham）的長子布魯克林 （Brooklyn Beckham），在美國佛州 的棕櫚灘和出身億萬豪門的「變形金剛4：絕跡重生」（Transformers: Age of Extinction）女主角妮可拉佩茲（Nicola Peltz）結婚，婚禮成本砸下400萬美元，又邀來「地獄廚神」戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）、「慾望師奶」伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）和維多莉亞過去在「辣妹」合唱團（Spice Girls）的成員媚兒喜（Mel C）等名流觀禮，據「每日郵報」報導，布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前6秒長吻，完成了彼此的終身大事。

布魯克林貝克漢在婚禮上帶著愛犬。（取材自微博）

大衛與維多利亞貝克漢夫婦，出席大兒子的婚禮。（取材自微博）

據「每日郵報」報導，布魯克林和妮可拉在眾賓客眼前6秒長吻，完成了彼此的終身大事。（取材自微博）

貝克漢家族在全球各地擁有廣大知名度，除了爸媽之外，孩子們也各個都為人熟知，使得這場婚禮受矚目程度不輸給皇室貴族，堪稱近期「世紀婚禮」的代表，而新娘妮可拉的身家還比貝克漢一家多出快3倍，因此對於一輩子最重要的日子，自然花錢不手軟，場面氣派無比，光是婚顧就請了3組，各自負責3場重要活動，妮可拉的婚紗全部由米蘭的設計師手工打造，也會有3套配合不同場次更換，「每日郵報」稱她和布魯克林的婚紗照據傳將會登上時尚界聖經──「VOGUE」雜誌，相較於20多年前大衛貝克漢與維多莉亞的結婚照只以百萬英鎊賣給「OK！」雜誌當封面，雖然已經是破紀錄的高價，不過該刊物是八卦小報，「檔次」上布魯克林的結婚照已經超越爸媽當年了。

大衛與維多莉亞貝克漢的結婚照，當年以高價賣給八卦雜誌當封面。（取材自Instagram）

「每日郵報」報導，布魯克林與妮可拉出動6位伴郎和6位伴娘，他的弟妹羅密歐（Romeo）、克魯茲（Cruz）與哈珀（Harper）都在其中，他的爺爺、奶奶雖然已結束30多年的婚姻，也都一起到場見證長孫的人生重要里程碑，婚禮儀式遵循女方猶太裔的傳統，包括新郎用腳踩碎包在桌巾裡的玻璃瓶等，布魯克林儘管從小養尊處優，卻有個比自己還要被呵護到大的千金妻子，未來是誰遷就誰？也是外界感到好奇的話題。