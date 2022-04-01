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「我知道你們為何在這裡，但我呢? 」老布健康早已不對勁

編譯張佑生╱綜合報導
布魯斯威利驚傳罹患失語症必須息影。(路透)
布魯斯威利驚傳罹患失語症必須息影。(路透)

67歲動作巨星布魯斯威利日前突然宣布自己罹患失語症，將退出影壇專心治療，近年來與老布共同拍片的劇組人員表示，老布的健康惡化已有一段時間。

2000年與老布合作「綁票追殺令」（Hard Kill）的女星拉拉肯特（Lala Kent）回憶，老布曾在錯誤時間點開槍，害她差點小命不保。

去年4月拍攝「白象」（White Elephant）時，老布在片場突然問在場眾人：「我知道你們為何在這裡，但我為什麼會在這裡？」老布的團隊告訴導演最好提早放飯讓老布早點收工。拍攝2021年的「非法地帶」（Out of Death）時，導演甚至得告訴編劇重寫劇本，讓老布的台詞越短越好，避免獨白。

擔任老布17年替身的威爾遜（Stuart F. Wilson）接受英國太陽報獨家訪問時表示，去年他就察覺老布不太對勁，講話經常岔題，原本以為只是健忘，後來慢慢發覺真的有毛病。威爾遜表示：「跟一個人在一起久了，終究會發現哪些地方不對勁」。

紐約郵報娛樂版Page Six則披露，2021年布魯斯威利拍攝「終極包圍戰」（American Siege）等一連串多為B級動作電影的作品。消息人士表示，「演員跟劇組人員都明白布魯斯有問題，他的家人已經介入，並且搬進來好照顧他」。

這位消息人士透露，布魯斯威利用「耳機聽東西，讓他們餵台詞給他」，且「越來越難讓他出現在螢幕上」。此外，布魯斯威利演出的一部作品有時候會起用替身，「不只為了動作（場面），而是為了最大化他的登場時間」。

布魯斯威利 導演 失語症

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