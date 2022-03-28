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收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

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收回影帝？威爾史密斯甩巴掌 影藝學院：不饒恕暴力

娛樂新聞組／綜合報導
非裔男星克里斯洛克（左）27日在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（右）老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。（路透）
非裔男星克里斯洛克（左）27日在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（右）老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。（路透）

非裔男星克里斯洛克（Chris Rock）今天在奧斯卡頒獎典禮拿威爾史密斯（Will Smith）老婆光頭造型開玩笑，護妻心切的史密斯氣得衝上台呼了他一巴掌。奧斯卡主辦單位事後在推特發文表示，不會饒恕暴力。

中央社報導，主辦奧斯卡獎的美國影藝學院（Academy of Motion Picture Arts and Sciences）發布推文表示：「學院不會饒恕任何形式的暴力。」

推文表示：「今晚我們很榮幸慶祝第94屆奧斯卡金像獎得主誕生，他們值得全世界同儕與電影愛好者的認可。」

威爾史密斯的演員妻子潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）2018年透露自己有脫髮問題，因此乾脆剃光頭。

克里斯洛克今天在台上頒最佳紀錄片獎時，卻把這拿來開玩笑，用電影「魔鬼女大兵」（G.I. Jane）中黛咪摩兒（Demi Moore）飾演的美國女兵剃光頭的形象調侃潔達蘋姬史密斯，惹得威爾史密斯大發飆，嚇壞全場。

另據「紐約郵報」報導指出，有名影藝學院不具名人士指出，這是第一次在典禮上發生暴力事件，影藝學院可能會考慮收回威爾史密斯獎座。

還有不少網友訴諸洛杉磯警方，希望能調查此案，不過洛杉磯警方對外表示，被打的克里斯洛克並未報案，希望此事趕快落幕，威爾史密斯則在該事件結束後，被兩位資深前輩丹佐華盛頓（Denzel Washington）、泰勒派瑞（Tyler Perry）安慰，情緒才比較緩和，目前應該不會訴諸法庭。

威爾史密斯 奧斯卡獎 影藝學院

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