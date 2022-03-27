金酸莓爛片王 「黛安娜王妃：音樂劇」包辦5獎

「黛安娜王妃：音樂劇」成本屆「金酸莓獎」最差影片、導演、女主角等5獎。（取材自IMDb）

本屆「金酸莓獎」出爐，Netflix 電影「黛安娜王妃：音樂劇」（Diana: The Musical）成最大輸家，連奪最差影片、最差女主角、最差女配角、最差導演 和最差劇本五項獎，簡直差到無可救藥，毫不意外被「金酸莓獎」修理到體無完膚。這片上架前就被冷嘲熱諷，還有人質疑哈利王子與梅根怎能跟推出這樣一部片的Netflix攜手合作新計畫，難道不怕冒犯母親再天之靈？

勒布朗詹姆斯演出「怪物奇兵 全新世代」，成為「金酸莓獎」最差男主角。（取材自IMDb）

而隔行如隔山，擁有多方面才華的人畢竟是少數。NBA超級巨星「詹皇」勒布朗詹姆斯（LeBron James）跳上大銀幕、與一堆著名卡通角色合演「怪物奇兵全新世代」（Space Jam: A New Legacy），結果不但未成複製上一集的成功，他也慘淪「金酸莓獎」最差男主角得主，還另外獲得最差銀幕搭檔，因為他與片中任何一個華納卡通角色都擦不出火花。

「詹皇」的知名度高，偏偏「怪物奇兵全新世代」評價慘敗，比起曾主演上一集的籃壇前輩麥可喬丹 （Michael Jordan），可說是碰了一鼻子灰。

傑瑞雷托在「Gucci：豪門謀殺案」演出評價兩極，得到「金酸莓獎」最差男配角。（取材自IMDb）

布魯斯威利在「終極異噬界」演出被評為個人年度最差。（取材自IMDb）

最差男配角由「Gucci：豪門謀殺案」（House of Gucci）傑瑞雷托（Jared Leto）獲得，諷刺的是，他以這個演出入圍了美國演員工會獎最佳男配角。過往是動作片超級天王的布魯斯威利（Bruce Willis），近年來爛片如雲，因而「金酸莓獎」今年乾脆增設「布魯斯威利年度最爛表演」特別獎。