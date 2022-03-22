「劫命救護」巴黎首映 傑克葛倫霍帶小15歲女友放閃

傑克葛倫霍（左）與年輕女友珍妮卡迪厄在「劫命救護」首映會上合體。（圖：UIP提供）

最愛炮製大型動作場面的名導麥可貝（Michael Bay），最新作品「劫命救護」（Ambulance）照例有不少爆炸、追逐的噱頭，近日片子在巴黎舉行首映會，扮演銀行搶匪的傑克葛倫霍（Jake Gyllenhaal）特別把小15歲的法國模特兒女友珍妮卡迪厄（Jeanne Cadieu）一起帶來，公開大秀恩愛。

傑克葛倫霍之前曾和瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、泰勒絲（Taylor Swift）等著名女星都交往過，沒有一人能將他套牢，不知珍妮卡迪厄是否將是他等待多時的真命天女？至少在首映典禮上，他們的互動讓旁人頗為豔羨。傑克坦言過去兩年因為新冠肺炎疫情 ，已經很久不能出去旅遊，迫不及待想趕快回到一堆最想念的城市，把新片當面帶到大家眼前。

「劫命救護」描述傑克葛倫霍扮演的罪犯，把需要趕快籌到大錢好讓妻子順利進行手術 的黑人 養弟帶去搶銀行，和警方發生追逐，竟然挾持了一輛救護車，一位女性急救人員也變成人質，險象環生。扮演黑人養弟的是以「水行俠」（Aquaman）、「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections）等片走紅中的葉海亞阿巴杜馬丁二世（Yahya Abdul-Mateen II），女性急救員則由「哥吉拉大戰金剛」（Godzilla vs. Kong）拉丁性感美女艾莎岡薩雷（Eiza González）飾演。