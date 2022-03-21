86歲亞蘭德倫不堪老來折磨 病痛纏身想安樂死

亞蘭德倫三年前曾在坎城影展接受頒獎表揚演藝成就。（路透資料照片）

86歲法國不朽巨星亞蘭德倫（Alain Delon），表示將選擇安樂死來結束人生，引發外界震撼。他的英俊風采曾征服全球無數影迷，被視為「美男子」代名詞，近十年卻病痛纏身，也無法再承受拍片工作，決心不再坐視健康惡化、帶來更多痛苦，已得到兒女們支持。

亞蘭德倫近年來心臟、背部等都出問題，也曾經中風 ，感嘆變老滋味不好受，面容、視力、體力都大不如前，到最後剩腳還能走路，卻只會感受到腳踝的疼痛。他早就常居瑞士，剛好瑞士是能合法安樂死的地方。

「陽光普照」中英俊邪氣的亞蘭德倫，征服全球廣大觀眾。（取材自IMDb）

亞蘭德倫的成長階段充滿風風雨雨，造成他很容易發脾氣，也曾對女性動粗，不過在銀幕上，他是最英俊瀟灑的大情人，不管是在文藝片中迷惑女性芳心，或是在黑幫動作片裡穿上長風衣、開槍的肅殺眼神，讓觀眾不分男女都拜倒在他的魅力之下，多年來在法國是最當紅的小生之一，一度讓「亂世佳人」（Gone with the Wind）製片想找他簽約進軍好萊塢 。

帥氣的外表雖是亞蘭德倫在影壇走紅的最大武器，卻也使他的演技到年過40才受到注意，終於拿下法國影壇最高榮譽凱撒獎影帝；坎城影展 在2019年頒發榮譽金棕櫚講給他、表揚他在演藝事業的成就，引來許多女性團體的抗議，認為不該鼓勵會對女性動粗的男人，可是他在影史上的卻又是有目共睹，這也是他近年來難得一回的公開亮相。