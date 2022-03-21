我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#24：不投降即戰犯？俄軍消滅馬立波的最後通牒

美印太司令：中國在南海3島礁軍事部署 背離習近平承諾

86歲亞蘭德倫不堪老來折磨 病痛纏身想安樂死

記者蘇詠智／綜合報導
亞蘭德倫三年前曾在坎城影展接受頒獎表揚演藝成就。（路透資料照片）
亞蘭德倫三年前曾在坎城影展接受頒獎表揚演藝成就。（路透資料照片）

86歲法國不朽巨星亞蘭德倫（Alain Delon），表示將選擇安樂死來結束人生，引發外界震撼。他的英俊風采曾征服全球無數影迷，被視為「美男子」代名詞，近十年卻病痛纏身，也無法再承受拍片工作，決心不再坐視健康惡化、帶來更多痛苦，已得到兒女們支持。

亞蘭德倫近年來心臟、背部等都出問題，也曾經中風，感嘆變老滋味不好受，面容、視力、體力都大不如前，到最後剩腳還能走路，卻只會感受到腳踝的疼痛。他早就常居瑞士，剛好瑞士是能合法安樂死的地方。

「陽光普照」中英俊邪氣的亞蘭德倫，征服全球廣大觀眾。（取材自IMDb）
「陽光普照」中英俊邪氣的亞蘭德倫，征服全球廣大觀眾。（取材自IMDb）

亞蘭德倫的成長階段充滿風風雨雨，造成他很容易發脾氣，也曾對女性動粗，不過在銀幕上，他是最英俊瀟灑的大情人，不管是在文藝片中迷惑女性芳心，或是在黑幫動作片裡穿上長風衣、開槍的肅殺眼神，讓觀眾不分男女都拜倒在他的魅力之下，多年來在法國是最當紅的小生之一，一度讓「亂世佳人」（Gone with the Wind）製片想找他簽約進軍好萊塢

帥氣的外表雖是亞蘭德倫在影壇走紅的最大武器，卻也使他的演技到年過40才受到注意，終於拿下法國影壇最高榮譽凱撒獎影帝；坎城影展在2019年頒發榮譽金棕櫚講給他、表揚他在演藝事業的成就，引來許多女性團體的抗議，認為不該鼓勵會對女性動粗的男人，可是他在影史上的卻又是有目共睹，這也是他近年來難得一回的公開亮相。

坎城影展 中風 好萊塢

上一則

被問大S「洞房」 張蘭：笑到最後的才贏

下一則

楊冪仍期待愛情 不求轟轟烈烈但求開心就好

延伸閱讀

三一重工赴瑞士發GDR

三一重工赴瑞士發GDR
世界晚報╱昔掌60億預算 今在美開Uber 阿富汗前財長：很感激

世界晚報╱昔掌60億預算 今在美開Uber 阿富汗前財長：很感激
塔斯社：法國宣布凍結俄國央行242億美元資產

塔斯社：法國宣布凍結俄國央行242億美元資產
法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

法國影史第一美男 亞蘭德倫不堪病痛所苦打算安樂死

熱門新聞

郭富城越老越有型。（取材自微博）

香港十大男神：郭富城第5、梁朝偉第2 第1是經典

2022-03-16 02:27
余安安在「家族榮耀」中飾演悲情的角色。（視頻截圖）

只想找個依賴…余安安坦言後悔閃嫁周潤發

2022-03-16 08:07
鄭欣宜減肥成功，日前低調放閃新戀情。（取材自Instagram）

沈殿霞愛女倒數繼承遺產 新男友身分曝光

2022-03-17 07:17
方媛在抖音曬出初中舊照。（取材自微博）

從小美到大…「天王嫂」貼初中學生照 打臉整容說

2022-03-16 08:57
楊冪。(取材自微博)

楊冪「夾娃娃」生圖網路瘋傳 鉛筆腿太撩人

2022-03-18 00:17
艾瑪華森的造型被批老氣、不夠出色。（路透）

紅毯最驚嚇 女神卡卡露黑木瓜奶與艾瑪華森招劣評極醜

2022-03-14 17:13

超人氣

更多 >
烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國

烏克蘭戰爭啟示 也可能是今日俄羅斯明日中國
紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧

紐約市仇恨襲擊不斷 亞裔大排長龍領防身噴霧
否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情

否認要開記者會 大S吐重逢舊愛心情
中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍

中國湖南老兵連署請戰 要求赴烏克蘭支援俄軍
阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金

阿富汗前財長 在美開Uber 昔掌60億預算 今在意跑50趟賺獎金