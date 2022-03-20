強尼、安珀法庭開戰 證人名單媲美星光大道

強尼戴普與安珀赫德互控誹謗，可能在4月中於美國開庭。（歐新社資料照片）

美國男星強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的誹謗官司，將來到新的交戰時刻。根據歐美媒體報導，倘若法官沒有走簡易判決的方式來處理，有可能在4月中就要進入開庭審訊，雙方列出的證人與證物名單簡直可用「星光熠熠」來形容，詹姆斯法蘭柯（James Franco）、保羅貝特尼（Paul Bettany）甚至全球首富馬斯克 （Musk）都名列其中。

全球首富伊隆馬斯克，被捲入好萊塢怨偶的官司糾紛中。（路透資料照片）

這場控訴涉及的賠償金額，從原本強尼戴普喊告時提出的5000萬美元，經過安珀赫德反控強尼，現已是件億萬美元的訴訟，而且牽連到一大堆名人。強尼戴普堅信安珀在他們婚姻期間，和詹姆斯法蘭柯、馬斯克搞外遇，硬逼他們要出面說明。至於在漫威英雄片扮演「幻視」（Vision）的保羅貝特尼，原先與強尼有點交情，曾在簡訊上聊過安珀的這檔事，因此也被列為證人。

傑森摩莫亞（左）因與安珀赫德合演「水行俠」被牽連。（路透資料照片）

和安珀合作「水行俠」（Aquaman）的男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）與導演 溫子仁，曾經透過簡訊談論她與強尼之間的問題，簡訊內容也在證物清單中，甚至連推出「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）系列的迪士尼 、發行「水行俠」的兩大影片公司人員和強尼、安珀的通聯資料也將做為證物。

因為扯了一堆名人進來，歐美媒體嘲諷寫道：「看來法庭外應該不會拉出一條星光大道。」而一些證人也選擇以視訊連線的方式發表證詞。