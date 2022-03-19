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A片男星曝 曾拒絕小報花錢買通捏造曾和梅根上床謠言

記者蘇詠智／即時報導
賽門雷克斯在獲獎作品「Red Rocket」就演過氣AV男優。取材自imdb
賽門雷克斯在獲獎作品「Red Rocket」就演過氣AV男優。取材自imdb

英國哈利王子之妻梅根，在婚前雖曾是好萊塢女演員，卻也絕對和A片產業八竿子也打不著，但幾家英國小報卻曾試圖花錢買通因拍A片引起話題的男星，捏造與她上過床的謊言，遭到男星拒絕，因此接到梅根親手寫的感謝函。

這段乍聽之下很離奇的故事，男主角賽門雷克斯其實主演過「驚聲尖笑3、4」，以及「就是喜歡你」等影集，今年還因為演出電影「Red Rocket」榮登美國獨立製片最高榮譽「獨立精神獎」影帝，在「Red Rocket」中他扮演一位落魄的前AV男優與牛郎，返回家鄉後面對鄰里對他的不友善，好不容易讓大家相信他已洗心革面，不料又要敗在女人手上。賽門在演出一般的影集、電視之前，曾於20出頭拍了自慰A片，這段不光彩的過往他從未否認，也難以擺脫。

他回想到當年英國的八卦小報找上門，坦言：「我那時真的窮得要命，超級需要這筆錢，但我會先去申請糧食券使用再說。」娛樂網站稱他們開給他的酬勞至少7萬美金，他卻沒有答應，他與梅根唯一的連結不過是曾經一起錄過一集喜劇「Cuts」，除了友善的餐敘外啥也沒發生過。

梅根得知自己差點被八卦小報陷害，特地手寫感謝函給賽門，表示很開心知道世上仍有好人。賽門在社群網站上留言，這是真的發生過的事，他還將梅根的感謝函裱框珍藏，稱讚梅根的字寫得很漂亮。

梅根曾經差點被八卦小報捏造謠言陷害。（路透資料照片）
梅根曾經差點被八卦小報捏造謠言陷害。（路透資料照片）
賽門雷克斯今年登上獨立精神獎影帝寶座。（路透資料照片）
賽門雷克斯今年登上獨立精神獎影帝寶座。（路透資料照片）

梅根 英國 八卦

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