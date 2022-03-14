罹癌4年 「蜘蛛女之吻」影帝威廉赫特71歲辭世

71歲的威廉赫特驚傳去世消息。（美聯社）

曾以「蜘蛛女之吻」（Kiss of the Spider Woman）獲得奧斯卡 與坎城雙料影帝大獎、並憑「意外的旅客」（The Accidental Tourist）成為金馬獎史上唯一一次的外語片競賽最佳男主角得主的美國男星威廉 赫特（William Hurt），於13日於波特蘭的家中去世，享年71歲，20日是他的72歲生日，他的兒子威爾表示父親是很平靜地在自然情況下逝世，沒有多透露其他細節，但威廉赫特曾於2018年宣布自己罹患末期攝護腺癌。

威廉赫特在「蜘蛛女之吻」扮演陰柔同性戀者，獲得奧斯卡、坎城等影帝大獎。（取材自IMDb）

威廉赫特（右 ）與瑪麗麥特林曾因「悲憐上帝的女兒」假戲真做而同居。（取材自IMDb）

「意外的旅客」讓威廉赫特成為金馬獎史上唯一一次的外語片競賽影帝。（取材自IMDb）

威廉赫特在「收播新聞」扮演風流花心男主播，第三度入圍奧斯卡影帝。（取材自IMDb）

威廉赫特曾是1980年代美國最當紅的男性巨星之一，曾以「蜘蛛女之吻」、「悲憐上帝的女兒」（Children of a Lesser God）和「收播新聞」（Broadcast News）連續3屆入圍 奧斯卡最佳男主角，將近20年後又以「暴力效應」（A History of Violence）入圍奧斯卡最佳男配角。他以「蜘蛛女之吻」在美國、法國與英國同登影帝寶座。

威廉赫特在「黑寡婦」中又再扮演羅斯將軍。（取材自IMDb）

年輕一點的影迷應該比較熟悉他在漫威英雄電影中扮演羅斯將軍，前後在「無敵浩克」（The Incredible Hulk）、「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）、「復仇者聯盟：終局之戰」（Avengers: Endgame）等片登場，去年上映的「黑寡婦」（Black Widow）裡也有他的演出。