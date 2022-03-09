我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭戰報#18：否決「基輔戰鬼」美拒波蘭轉交MIG-29戰機

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

名人二代紛進模特兒圈 賈伯斯女兒也簽約

記者蘇詠智／綜合報導
伊芙賈伯斯和大型模特兒經紀公司簽約。（取材自Instagram）
伊芙賈伯斯和大型模特兒經紀公司簽約。（取材自Instagram）

名人、明星的子女，比一般百姓更容易建立人脈，能夠在公眾眼前露臉的機會更多。一堆名流二代加入了看似光鮮亮麗的模特兒圈，除了已經頗受時尚精品重用的辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女凱亞吉柏（Kaia Gerber）外，海蒂克隆的17歲女兒蘭妮也和她一起登上時尚雜誌封面，儼然是模特兒界的後起之秀。

辛蒂克勞馥（左）與凱亞吉柏母女近來常一起出席活動。（取材自Instagram）
辛蒂克勞馥（左）與凱亞吉柏母女近來常一起出席活動。（取材自Instagram）

辛蒂克勞馥昔日不但是超級名模，到現在一雙兒女都已經長大成人，也繼她之後踏進時尚圈，她仍然搶手，活動邀約不斷。不過近來凱亞和她常常以「偽雙胞胎」之姿一起出席名牌的發表會，她也樂得能跟女兒一同工作，更能增進感情，也能夠對凱亞做最好的身教，讓凱亞在模特兒這一行能少走許多冤枉路。

海蒂克隆年近半百仍魅力十足。（取材自Instagram）
海蒂克隆年近半百仍魅力十足。（取材自Instagram）

17歲的蘭妮克隆是模特兒圈的後起之秀。（取材自Instagram）
17歲的蘭妮克隆是模特兒圈的後起之秀。（取材自Instagram）

眼看辛蒂和凱亞的「母女檔」攻勢奏效，海蒂克隆（Heidi Klum）和蘭妮也見賢思齊，讓時尚界迎來另一對美魔女和美少女的組合，海蒂與蘭妮母女雙版本封面自然是為了海蒂的家鄉德國的版本，只見海蒂和蘭妮以不同的角度、做出類似的姿勢，各自釋放不同的魅力，海蒂薑是老的辣，蘭妮則流露無窮潛力。

雖然不是演藝界的第二代，已故蘋果公司聯合創始人賈伯斯的女兒伊芙（Eve Jobs），出色的外表向來是時尚圈寵兒。她在社群網站上發文透露已和DNA Models簽約，未來將是該公司旗下一員，成為凱亞吉柏、陳冠希另一半秦舒培的師妹。

時尚 社群網站 德國

上一則

港媒爆46歲佘詩曼有新戀情 型男護花使者接送

下一則

舊愛復合最浪漫？ 小班被「翹臀珍」吃得死死

延伸閱讀

名人2代美女紛紛進攻模特兒圈 賈伯斯女兒被大公司簽下

名人2代美女紛紛進攻模特兒圈 賈伯斯女兒被大公司簽下
被母當人頭借錢 「最美小三」火大切割：不再替她還錢

被母當人頭借錢 「最美小三」火大切割：不再替她還錢

推文辱黑人模特「造化的惡作劇 」 哥大系主任遭停職

推文辱黑人模特「造化的惡作劇 」 哥大系主任遭停職
法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

熱門新聞

謝忻無修圖的身材曝光。圖／讀者提供

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

2022-03-06 11:31
萬梓良莫名狂笑精神狀態，引起網友們關注。（視頻截圖）

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

2022-03-03 12:17
杜汶澤不僅做公益也發展副業，近日推出麻辣鴨血。（記者王聰賢／攝影）

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

2022-03-03 18:29
具俊曄宣布將與大S結婚。(取材自微博)

大S再婚了 對象是20年前的韓星男友「酷龍」具俊曄

2022-03-07 19:57
王悅伊被指不僅人長得美，還是個學霸。(取材自微博)

是學霸更是校花？ 華晨宇緋聞女友曾被男生追著跑

2022-03-06 08:07
劉愷威在武漢夜市吃18元路邊攤。（取材自微博）

武漢夜市吃18元路邊攤 劉愷威脫罩罕有人認出

2022-03-05 08:07

超人氣

更多 >
拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小

拜登禁俄油氣進口 坦承美國代價不小
開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊

開戰Day14／北約：若俄攻擊援烏補給線 將視為對北約的攻擊
預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間

預知敗亡紀事？俄國國安局密件 預測戰爭結束時間
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜