名人二代紛進模特兒圈 賈伯斯女兒也簽約

伊芙賈伯斯和大型模特兒經紀公司簽約。（取材自Instagram）

名人、明星的子女，比一般百姓更容易建立人脈，能夠在公眾眼前露臉的機會更多。一堆名流二代加入了看似光鮮亮麗的模特兒圈，除了已經頗受時尚 精品重用的辛蒂克勞馥（Cindy Crawford）之女凱亞吉柏（Kaia Gerber）外，海蒂克隆的17歲女兒蘭妮也和她一起登上時尚雜誌封面，儼然是模特兒界的後起之秀。

辛蒂克勞馥（左）與凱亞吉柏母女近來常一起出席活動。（取材自Instagram）

辛蒂克勞馥昔日不但是超級名模，到現在一雙兒女都已經長大成人，也繼她之後踏進時尚圈，她仍然搶手，活動邀約不斷。不過近來凱亞和她常常以「偽雙胞胎」之姿一起出席名牌的發表會，她也樂得能跟女兒一同工作，更能增進感情，也能夠對凱亞做最好的身教，讓凱亞在模特兒這一行能少走許多冤枉路。

海蒂克隆年近半百仍魅力十足。（取材自Instagram）

17歲的蘭妮克隆是模特兒圈的後起之秀。（取材自Instagram）

眼看辛蒂和凱亞的「母女檔」攻勢奏效，海蒂克隆（Heidi Klum）和蘭妮也見賢思齊，讓時尚界迎來另一對美魔女和美少女的組合，海蒂與蘭妮母女雙版本封面自然是為了海蒂的家鄉德國 的版本，只見海蒂和蘭妮以不同的角度、做出類似的姿勢，各自釋放不同的魅力，海蒂薑是老的辣，蘭妮則流露無窮潛力。

雖然不是演藝界的第二代，已故蘋果公司聯合創始人賈伯斯的女兒伊芙（Eve Jobs），出色的外表向來是時尚圈寵兒。她在社群網站 上發文透露已和DNA Models簽約，未來將是該公司旗下一員，成為凱亞吉柏、陳冠希另一半秦舒培的師妹。