25年後重逢 「阿珠與阿花」秀招牌動作

麗莎庫卓（左）與蜜拉索維諾重現「阿珠與阿花」招牌動作。（取材自Instagram）

許多人都覺得出席同學會只會看到一些日子過得好的昔日同窗不停愛現，也有人視出席同學會為畏途，好萊塢曾經拍了描述兩個傻妹出席同學會的搞笑電影 「阿珠與阿花」（Romy And Michele'S High School Reunion），成為不少觀眾對於1990年代的回憶之一。

「阿珠與阿花」今年將歡度上映25周年。（取材自IMDb）

近日兩位女主角蜜拉索維諾（Mira Sorvino）、麗莎庫卓（Lisa Kudrow）在美國演員工會獎頒獎典禮上再度碰面，聯手頒發「最佳喜劇影集整體演出獎」，該片今年要歡度上映25周年，她們久未同台仍維持良好默契，更在後台重現影片海報上「相擁、抬起一隻小腿」的招牌動作，勾起影迷無限懷念。

蜜拉索維諾雖然是哈佛大學高材生，還曾在北京 學會說中文，但在好幾部影片中把傻妹演得活靈活現，而麗莎則因影集「六人行」（Friends）成為觀眾眼中「脫線女郎」的代表。

在受訪時，蜜拉提到碰過很多觀眾對她提想看「阿珠與阿花」續集，她坦言心裡也一直對拍續集懷抱期望，打趣說道：「迪士尼 ，老天爺在給你們徵兆了！觀眾渴望看到這部片，我們也很樂意再玩一回。」不知是否在各方喊話下得以實現？