「同性戀觸法」影帝男男戀掀德黑歷史

電影「愛你讓我自由」重掀德國刑法典第175條惡法下的愛情風暴。（圖：海鵬提供）

電影 「愛你讓我自由」(Great Freedom)一片重掀德國 刑法典第175條惡法下的愛情風暴，電影去年在坎城首映獲得廣大迴響，不僅勇奪「一種注目」評審團獎，年初更挺進奧斯卡最佳國際電影15強，並榮獲美國芝加哥國際影展最佳影片金雨果獎。

片中德、奧兩大影帝德國影帝法蘭茲羅戈斯基(Franz Rogowski)與柏林影帝喬治佛瑞德區(Georg Friedrich)不僅因為男男戀身陷囹圄，更在飽受壓抑的監獄 中產生一場刻骨銘心的激戀。

劇情描述戰後一切等待復甦，法蘭茲羅戈斯基卻從集中營直接被轉送到監獄繼續服刑，因為德國刑法典認定「同性戀是罪行」，使他對愛與自由的渴望，遭受到無情的摧毀，轉入監獄後，遭到謀殺重刑犯喬治佛瑞德區的鄙視。但這兩個被社會遺棄的男人，竟漸漸發展出一種無法被定義的愛。

在電影的背景中，德國曾長達123年時間，同性戀者會因為「刑法典第175條」而成為罪犯，每次被抓最高刑罰就是監禁10年。戰後僅僅數年之間，德國就有超過10萬個男人「觸法」遭到法庭審判，還被賦予「175」這個代號，不僅政府有權攔截、沒收他們的情書，並可直接作為犯罪證據，甚至偷拍、揭露男同志隱私，甚至公之於大眾都屬合法，該惡法直到1994年才從刑法典中廢除。