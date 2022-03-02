「靈異第六感」男童星長歪 妹妹長大更亮麗

海利喬奧斯蒙（左）與艾蜜莉奧斯蒙一起出席美國演員工會獎頒獎典禮。（美聯社）

美國男星海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）才11歲就在超級賣座鉅片「靈異第六感」（The Sixth Sense）展現驚人演技，獲得奧斯卡 最佳男配角提名 ，也成了全球最紅童星，被史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）力捧主演「A.I. 人工智慧」（Artificial Intelligence:AI ），比不少成年演員都要搶手。

然而隨著他進入尷尬的成長期，演出邀約銳減，他也曾陷入酒癮之中，還鬧到上了負面新聞，目前33歲的他，還有在「好萊塢教父」（The Kominsky Method）等影集中露臉，固然和小時候的當紅氣勢無法相比，卻也不至於到乏人問津，今年還和該劇的一堆演員一同入圍 美國演員工會獎「最佳喜劇影集整體演出」大獎。

海利喬奧斯蒙小時候曾是全球最紅童星。（取材自IMDb）

有趣的是，該劇中另外一位獲得提名的演員，正好是他的妹妹艾蜜莉（Emily Jordan Osment），兄妹倆一起出席頒獎典禮，海利笑言是跟隨艾蜜莉的腳步，才在該劇的很後面加進來演個幾集，艾蜜莉馬上大笑：「可以再講大聲一點！」

艾蜜莉奧斯蒙在童星時期曾演過「小鬼大間諜」系列。（取材自IMDb）

事實上，海利經過一段頹廢的日子後，身形嚴重橫向發展，又留了大鬍子，與小時候的可愛模樣相差很多，反倒是童年時曾經演過「小鬼大間諜」（Spy Kids）系列影片的艾蜜莉，長大後變得更亮麗，外型比起海利更有優勢，彼此的演藝行情似乎也和小時候是反過來，不過手足之情還不至於破壞。