宣布離婚一個多月 水行俠傳與妻復合

傑森摩莫亞(左)傳與麗莎波奈特復合。(路透資料照片)

42歲美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）因拍電影 「水行俠」（Aquaman）人氣翻漲，今年元月中旬宣布與大12歲的妻子麗莎波奈特（Lisa Bonet）和平離婚。不過，兩周前又傳他們復合了，傑森搬回之前一起居住的家，希望再給這段婚姻一次機會。

據「Hollywoodlife」報導，友人爆料傑森摩莫亞兩周前搬回和老婆之前的住處，「他們決定再做努力而不是放棄，因為彼此都覺得曾經付出了許多，不想白費」，他們的兩個孩子得知後顯得非常興奮，周遭親友也樂見兩人破鏡重圓。

點進傑森摩莫亞的Instagram，他未針對此爆料多做說明，一如往常的繼續發工作、生活等貼文，不過上月13日公開的離婚聲明已悄悄刪除，推測復合的可信度頗大。

傑森摩莫亞與麗莎波奈特雖是標準女大男小「姐弟配」，傑森摩莫亞曾透露8歲就一見鍾情大12歲的麗莎波奈特，並指著電視螢幕對媽媽說：「我要她！」因傑森曾數度提及麗莎是他童年時的女神，日後有機會交往如美夢成真，外界始終不覺得他倆會輕易分開，才會對之前的離婚宣言大感意外。

麗莎在經典喜劇「天才老爹」（The Cosby Show）扮演二女兒丹妮絲，成為無數少男的偶像，卻在當紅時演出「天使 心」（Angel Heart）大膽床戲引發爭議。她愛靜而不像傑森好動，曾是彼此爭執的主因，現在兩人要再試一下，連一雙子女也都又驚又喜。