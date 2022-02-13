塞巴斯汀為戲變精瘦 笑說認不出自己

塞巴斯汀史坦為了演出個性癲狂頹靡的搖滾樂手湯米李，特地減去一身肌肉。（取材自Instagram）

塞巴斯汀史坦（Sebastian Stan）主演新劇「潘與湯米」（Pam & Tommy），故事改編自「巨乳波神」潘蜜拉安德森（Pamela Anderson）的荒唐情史，塞巴斯汀演出潘蜜拉個性癲狂的音樂人前夫湯米李（Tommy Lee），被問到這角色與他的代表作「酷寒戰士」（Captain America:The Winter Soldier）有何不同，他立刻大笑回：「太難了啦，很難去比較虛構人物與搖滾天王，只能說他們都很棒」。

其實塞巴斯汀所演的湯米李，是知名搖滾樂團「克魯小丑」（Motley Crüe）的當家鼓手，提到湯米，他滿是讚賞，「湯米可說是史上最知名的樂手之一，在疫情 爆發前，他的每場演唱會門票都是秒殺，他的表演能量超強，是個放蕩不羈的搖滾人」。

「潘與湯米」講述搖滾樂手湯米李與「波神」潘蜜拉安德森的激情情史。（取材自推特）

塞巴斯汀為了演出身材精瘦的湯米李，特地減去原有的壯碩肌肉 ，還特地畫上刺青，裝上假陽具，「當我第一次看到鏡中自己的造型，連我都認不出自己，只能說梳化團隊真的很厲害」。「潘與湯米」其中有段戲是湯米愛上潘蜜拉之後，竟在浴室與自己的性器官告解，他笑稱那是必然的劇情需求，「很多人覺得這段戲很荒謬，但我卻覺得這呈現湯米純情的一面，因為他真的陷入愛河了，所以很不知所措」。

塞巴斯汀說自己從小就是搖滾迷，「我從小就愛80年代的搖滾樂，自己在學生時期也組過樂團」，不過塞巴斯汀原本不會打鼓，開拍前有先拜師苦練，「我也看了很多湯米李的影片，學他怎麼表演，像他很會轉鼓棒，但我只有三個月的時間能練習，最後也很怕自己表現不夠好」。

「灰姑娘」（Cinderella）莉莉詹姆斯（Lily James）一改過往清純形象，化身「波神」潘蜜拉安德森，塞巴斯汀說她的表現棒呆了，「莉莉完全變了一個人，徹底成為潘蜜拉，她不只是外型，還有動作、語調以及細微表情，她可說是這部劇的靈魂，也帶領我更進入這個角色」。