「犬山記」強勢入圍奧斯卡 班奈狄克：看到我傻笑嗎

班奈狄克康柏拜區在「犬山記」演出一名內心充滿秘密的粗暴牛仔。（圖：Netflix提供）

2022年奧斯卡入圍 名單公布，班奈狄克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）主演「犬山記」（The Power of the Dog）入圍奧斯卡獎 12項提名 ，是最大贏家，他接受美媒綜藝報訪問時，直呼超開心，「看到我臉上的傻笑嗎？我擁有很多美好的回饋，12也是我最喜歡的數字」。

班奈狄克近年以漫威英雄「奇異博士」（Doctor Strange）一角廣受歡迎，他還被記者戲稱是奧斯卡的「漫威」代表，他幽默回：「同樣入圍影帝的安德魯加菲（Andrew Garfield），也有演最近的『蜘蛛人』電影啊。」另外奧斯卡今年將增設主持人，班奈狄克也大方給建議，「我覺得薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）、皇后拉蒂法（Queen Latifah）以及威爾史密斯（Will Smith）都是很棒的人選」，並說自己從未見過丹佐華盛頓（Denzel Washington），很期待到時能在頒獎典禮上相遇。

傑西普萊蒙(左)、「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特戲裡戲外都是夫妻，也雙雙入圍奧斯卡。（圖：Netflix提供）

「綜藝報」還有訪問其他入圍明星，包括同樣以「犬山記」提名的「蜘蛛女」克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst）、傑西普萊蒙（Jesse Plemons），兩人戲裡戲外都演夫妻，也一起以「犬山記」入圍男女配角獎，克絲汀還笑稱「我們今晚會一起吃飯慶祝」。

安德魯加菲在「倒數時刻」演出英年早逝的音樂劇才子強納森拉森，演技深獲肯定。（圖：Netflix提供）

安德魯加菲以「倒數時刻」（Tick, Tick... Boom!）的音樂劇才子強納森拉森一角入圍奧斯卡影帝，他則回應不敢相信，「我仍然覺得我就是個學習表演的學生」。

妮可基嫚(左)、哈維爾巴登以「成為里卡多之路」提名奧斯卡影帝后，妮可基嫚說現在超想看「在車上」。（取材自推特）

妮可基嫚（Nicole Kidman）以「成為里卡多之路」（Being the Ricardos）再度入圍奧斯卡影后，她坦承一切平常心看待，但現在最想看的就是日本電影「在車上」，強調從很久以前就是濱口龍介的影迷。