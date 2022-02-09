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連恩、艾登35年好交情 「黑光行動」再扮死對頭

記者黃保慧／綜合報導
「黑光行動」由連恩尼遜與艾登昆恩主演，是兩人第六度合作。（圖：威視提供）
「黑光行動」由連恩尼遜與艾登昆恩主演，是兩人第六度合作。（圖：威視提供）

斥資4300萬美元打造的「黑光行動」（Blacklight），由連恩尼遜（Liam Neeson）與艾登昆恩（Aidan Quinn）主演，是兩人第六度合作，相識35年的兩人早已有好交情，連恩尼遜表示：「我們真的太熟了，對電影很有幫助！」而兩人在片中從好友、同事轉為複雜的敵對關係，被問到是否會笑場？連恩尼遜笑回：「不會，我們很投入角色！」

「黑光行動」是連恩尼遜與艾登昆恩繼1986年的金獎作品「教會」(The Mission)、1995年的「盧米埃和他的夥伴們」(Lumière et compagnie) 及「Out of Ireland」、1996年的「豪情本色」(Michael Collins) 與2011年的「狙擊陌生人」(Unknown) 後第6度合作，相識35年的兩人早已有好交情，連恩尼遜表示：「他和他妻子是我和我亡妻的好友，拍戲時有朋友的支持是很好的！」

「黑光行動」由連恩尼遜（左）與艾登昆恩（右）主演，是兩人第六度合作。（圖：威視提...
「黑光行動」由連恩尼遜（左）與艾登昆恩（右）主演，是兩人第六度合作。（圖：威視提供）

這次再攜手合作「黑光行動」，讓連恩尼遜與艾登昆恩異口同聲地開心直呼：「能跟好朋友演戲真的太棒了。」巧合的是，兩人在片中也正是扮演共識多年的同事與好友，連恩尼遜表示：「我們真的太熟了，對電影很有幫助，加深對角色的描繪。」就連導演馬克威廉斯（Mark Williams）都力讚兩人的深厚交情讓角色更有說服力：「他們倆將自身的友誼帶入劇情，成就了這部電影。」

然而從電影預告中可得知，兩人在片中的好友關係隨著劇情展開變化，連恩尼遜發現艾登昆恩飾演的FBI局長，竟不斷以國安為由殺害無辜人士，讓兩人從共事關係轉為相互交鋒。這也是身為好友的兩人繼「狙擊陌生人」後再度成為敵對關係，因此當被問到對戲時是否會因為太熟稔而容易笑場時，連恩尼遜笑言：「不會，我們都很敬業，非常投入角色！」

電影 導演 威廉

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