迪士尼拍真人版白雪公主 侏儒症男星批：開倒車

患有侏儒症的美國男星彼得汀克萊傑24日批評，迪士尼開拍真人版白雪公主電影是「開倒車」的行為。（視頻截圖）

在美國男星彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）提出批評後，迪士尼 公司表示，接下來即將開拍的「白雪公主」（Snow White and the Seven Dwarfs）真人版電影 將「採取不同作法，也一直在諮詢侏儒症族群人士」。

路透報導，彼得汀克萊傑患有軟骨發育不全症，俗稱侏儒症，他日前接受喜劇演員馬克馬隆（Marc Maron）的podcast節目WTF專訪時表示，找來拉丁裔女演員飾演白雪公主是有「進步」，但這個以19世紀童話為本的故事本身是「開倒車」的。

這位演出史詩劇情影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）和歌舞愛情電影「情聖西哈諾」（Cyrano）的男星表示：「真的沒有要冒犯什麼的意思，但我有點訝異……，他們對於找來拉丁裔女演員扮演白雪公主感到自豪，但你們還是在講述『白雪公主與七個小矮人』的故事。」

「退一步看看你在做什麼。這對我來說毫無道理可言。你在一方面是進步的……，但你還在做這種敘述7個矮人一起住在洞穴裡的他X的落伍故事？你在搞什麼？我的理念完全沒有得到促進嗎？我想我還不夠大聲吧。」