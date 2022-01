迪士尼拍真人版白雪公主 侏儒症男星批：開倒車

患有侏儒症的美國男星彼得汀克萊傑24日批評,迪士尼開拍真人版白雪公主電影是「開倒車」的行為。(視頻截圖)

在美國男星彼得汀克萊傑(Peter Dinklage)提出批評後,迪士尼 公司表示,接下來即將開拍的「白雪公主」(Snow White and the Seven Dwarfs)真人版電影 將「採取不同作法,也一直在諮詢侏儒症族群人士」。

路透報導,彼得汀克萊傑患有軟骨發育不全症,俗稱侏儒症,他日前接受喜劇演員馬克馬隆(Marc Maron)的podcast節目WTF專訪時表示,找來拉丁裔女演員飾演白雪公主是有「進步」,但這個以19世紀童話為本的故事本身是「開倒車」的。

這位演出史詩劇情影集「冰與火之歌:權力遊戲」(Game of Thrones)和歌舞愛情電影「情聖西哈諾」(Cyrano)的男星表示:「真的沒有要冒犯什麼的意思,但我有點訝異……,他們對於找來拉丁裔女演員扮演白雪公主感到自豪,但你們還是在講述『白雪公主與七個小矮人』的故事。」

「退一步看看你在做什麼。這對我來說毫無道理可言。你在一方面是進步的……,但你還在做這種敘述7個矮人一起住在洞穴裡的他X的落伍故事?你在搞什麼?我的理念完全沒有得到促進嗎?我想我還不夠大聲吧。」