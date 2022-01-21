「歌喉讚」安娜坎卓克有新戀情 對象是男星 藏愛有秘訣

安娜坎卓克因主演「歌喉讚」系列受到廣大觀眾喜愛。（路透資料照片）

主演「歌喉讚」（Pitch Perfect）系列受到觀眾喜愛的安娜坎卓克（Anna Kendrick），爆出與「殺手進城」（Barry）艾美獎 視帝比爾哈德(Bill Hader)秘戀一年多，外界完全沒有發現，直到不具名的消息來源對「時人」公開，這段感情才曝光，但他們也都尚未有公開的聲明。

比爾哈德的諧星形象深厚，是艾美獎視帝。（路透資料照片）

安娜坎卓克雖已36歲，但天生一張娃娃臉，讓她扮演女大學生或社會新鮮人依舊極具說服力，43歲的比爾有過一段婚姻、和前妻育有3個女兒，一直以來多半演出的是喜劇，「諧星」的形象非常深厚。安娜與比爾在2年多前一起主演了Disney+的電影「諾艾爾的聖誕任務」（Noelle），片中扮演聖誕老人的一雙兒女，接著安娜客串主持一集「周六夜現場」(Saturday Night Live)而比爾曾是該節目的固定班底，彼此兩度攜手，擦出愛的火花，但兩人在歐美都屬於知名度不低的藝人，要瞞著戀愛的風聲，其實並不容易。

安娜坎卓克（左）與比爾哈德曾在「諾艾爾的聖誕任務」演手足。(取材自IMDb)

「時人」的消息來源指出，安娜和比爾交往，心情相當愉悅，可是兩人的性格都很低調，因而都不會對外透露，加上比爾本身沒有社群 帳號，不至於把和安娜交往的情況發布出來，而安娜在社群上的發文也很小心，避免出現有比爾的照片，再者這兩年全球籠罩在新冠肺炎疫情 之下，歐美更經歷過長時間的居家防疫，安娜和比爾才能夠藏愛一年多，直到現在才為外界知悉。