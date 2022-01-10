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金球獎影帝影后出爐 「犬山記」奪大獎

金球獎贏家 犬山記、西城故事各獲3獎

記者蘇詠智／綜合報導
「犬山記」是本屆金球獎電影類的大贏家。（取材自Netflix）
「犬山記」是本屆金球獎電影類的大贏家。（取材自Netflix）

第79屆金球獎電影類由Netflix「犬山記」（The Power of the Dog）和史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）舊經典新拍的「西城故事」（West Side Story）分獲最佳戲劇類、音樂喜劇類影片，也各自拿下3座獎，並列最大贏家。

Netflix近年來積極推動自製電影爭取各大獎項，卻總是在電影人對該平台的偏見下鎩羽而歸，隨著愈來愈多大咖加入合作，加上新冠肺炎疫情使得不少電影無法光靠戲院收入回本，終於把電影人的偏見慢慢打開，今年「犬山記」成為首部Netflix自製電影獲得金球獎最佳影片，讓該片進軍奧斯卡的氣勢亦為之一振。

對於「犬山記」導演珍康萍（Jane Campion）來說，獲得金球獎最佳導演獎，有如「公主復仇」，24年前她曾以「鋼琴師和她的情人」（The Piano）獲得金球獎最佳導演提名，卻敗給「辛德勒的名單」（Schindler's List）史蒂芬史匹柏，今年她總算以「犬山記」擊退憑「西城故事」入圍的史匹柏扳回一城，預計在接下來的奧斯卡獎，應該也會是她成功反擊史匹柏的局面。「犬山記」除了最佳戲劇影片、最佳導演外，澳洲年輕小生寇迪史密麥克菲（Kodi Smit-McPhee）也得到最佳男配角獎。

「西城故事」瑞秋賽格勒獲得金球獎最佳音樂或喜劇影片女主角。（取材自IMDb）
「西城故事」瑞秋賽格勒獲得金球獎最佳音樂或喜劇影片女主角。（取材自IMDb）

至於史匹柏重拍被美國觀眾視為經典的「西城故事」一度受到懷疑，金球獎則非常給面子，舊版「西城故事」獲得最佳音樂片、最佳男配角（喬治卻克里斯，George Chakiris）與最佳女配角（麗泰莫蘭諾，Rita Moreno）等3獎，新版「西城故事」這次也拿下最佳音樂或喜劇影片、最佳音樂或喜劇女主角（瑞秋賽格勒，Rachel Zegler）與最佳女配角（亞莉安娜狄波斯，Ariana Debose）3座獎，聲勢並駕齊驅。不過昔日的「西城故事」是美國年度票房冠軍，新版「西城故事」卻碰上新冠肺炎疫情，美國賣座並不理想，期待獎項能給予加持。

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