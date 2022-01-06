艾瑪華森被批反猶太主義 以國官員酸「扣分」

艾瑪華森近日發表支持巴勒斯坦的文章，被以色列前駐聯合國大使指控為「反猶太主義」。（取材自Instagram）

英國女星艾瑪華森（Emma Watson）近年一直關注國際議題，不過近日她發表支持巴勒斯坦 的文章後，被以色列 前駐聯合國大使指控為「反猶太 主義」。

衛報報導，艾瑪華森日前在Instagram上發布了一張圖片，裡面包括巴勒斯坦國旗與抗議口號「團結是一個動詞」的標語，內文更引述女性主義學者阿美德（Sara Ahmed）的「團結並不代表我們的苦難是相同的，不代表我們的痛苦是相同的，不代表我們許的是同一個未來，團結意味著承諾、努力及認同，即使感覺、生活和身體皆不同，我們仍活在同一片土地上」。

雖然這則文章引起巴勒斯坦活動人士的廣泛支持，但也引起以色列官員的強烈批評。前以色列駐聯合國大使丹農（Danny Danon）就在推特上分享文章並諷刺「葛萊芬多因為反猶太主義扣10分」，現任駐聯大使埃爾丹（ Gilad Erdan）也持批評態度，表示「虛構故事在哈利波特世界裡可能行得通，但在現實行不通，如果巫師世界使用的魔法可以消除壓迫婦女並尋求消滅以色列的『哈馬斯』（Hamas）和『巴勒斯坦權力機構』（PA）的邪惡，那我會贊成」。

不過也有不少人反對這些批評，其中包括非營利組織「Indivisible Project」的聯合董事格林伯格（Leah Greenberg），她表示「這完美體現了將反猶太主義憤世嫉俗和惡意地『武器化』，並以此斷絕與巴勒斯坦人民團結一致」。英國議員瓦爾西（Sayeeda Warsi）也表示丹農的評論「令人震驚」。