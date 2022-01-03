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「重返霍格華茲」出糗 艾瑪華森童年照 放成艾瑪羅勃茲

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪華森近日以「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目再度受到矚目。（路透資料照片）
艾瑪華森近日以「哈利波特20周年：重返霍格華茲」特別節目再度受到矚目。（路透資料照片）

2022元旦最有話題特別節目「哈利波特20周年：重返霍格華茲」哈利波特20周年：重返霍格華茲在各地HBO影音平台上架後，果然如預期引發熱烈迴響，卻也被眼尖影迷發現扮演「妙麗」的艾瑪華森（Emma Watson），節目中出現的童年照片竟不是她自己的，而是美國女星艾瑪羅勃茲(Emma Roberts)，製作單位超級糗。最尷尬的是艾瑪羅勃茲不但來頭不小、不應該與艾瑪華森被搞混，兩個女生之間居然還有微妙的「表姐妹」關係，讓這錯誤更顯離譜。

網友眼尖抓出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」中引用的小女生照片其實是艾瑪羅勃茲...
網友眼尖抓出「哈利波特20周年：重返霍格華茲」中引用的小女生照片其實是艾瑪羅勃茲。(取材自推特)

艾瑪華森小小年紀就因主演「哈利波特」系列而成為知名大牌，艾瑪羅勃茲同樣也是童星出道，雖然目前尚不是超級A咖紅星，卻有個無人不知、無人不曉的姑姑茱莉亞羅勃茲(Julia Roberts)，父親艾瑞克羅勃茲(Eric Roberts)也曾獲提名奧斯卡最佳男配角，稱得上是著名演藝世家出身，本身也長得俏麗、甜美，小時候更是可愛，或許因此被「哈利波特20周年：重返霍格華茲」人員誤認為艾瑪華森。

兩個艾瑪不僅年齡相仿、差不到1歲兼撞名，還曾先後和「歡樂合唱團」（Glee）金髮小生寇德歐佛斯崔（Chord Overstreet）交往，艾瑪羅勃茲和寇德約在9年前熱戀，一度分合，寇德的父親是名音樂製作人，也是演藝家庭出身，與艾瑪羅勃茲算是門當戶對，然而彼此都年輕氣盛，戀情沒有結果就各自分道揚鑣。幾年之後，寇德被發現成了艾瑪華森的男友，再度引起話題，可是和艾瑪華森的這一段比與艾瑪羅勃茲更短，撐不到一年就畫下句點。

艾瑪羅勃茲的父親、姑姑在好萊塢都有一席之地，出身自演藝家庭。(取材自IMDb)
艾瑪羅勃茲的父親、姑姑在好萊塢都有一席之地，出身自演藝家庭。(取材自IMDb)

現在艾瑪羅勃茲已經和「創：光速戰記」(Legacy)、「比利·林恩的中場戰事」（Billy Lynn's Long Halftime Walk）男星蓋瑞特荷德倫(Garrett Hedlund)生了兒子，艾瑪華森也與年輕企業家李奧羅賓頓（Leo Robinton）穩定交往中，還被懷疑很快會結婚，至於寇德則是成為琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)的Netflix聖誕浪漫喜劇的男主角，各有各的幸福。

哈利波特 艾瑪華森 提名

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