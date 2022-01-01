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布蘭妮被父監管13年後怕回娛樂圈 唱出反抗卻養肥對方

娛樂新聞組／綜合報導
「小甜甜」布蘭妮表示，目前的她對娛樂圈還是會感到畏懼。（取材自Instagram）
「小甜甜」布蘭妮表示，目前的她對娛樂圈還是會感到畏懼。（取材自Instagram）

美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮（Britney Spears）早前提告父親成功，擺脫長達13年的監管人生。但她近日表示，在這13年間已失去對人身自由與事業的自主權，讓她對娛樂圈感到畏懼，還沒準備好要重回演藝生涯。

布蘭妮2007年在公開場合精神崩潰，不但剃光頭髮，還在加油站攻擊跟拍狗仔的車輛，她的父親史皮爾茲（Jamie Spears）因而自2008年起，在法院批准的監管行動下掌控女兒生活與事業。路透報導，40歲的布蘭妮上個月終於擺脫父親掌控、重獲自由，她去年12月27日在社群網站Instagram貼出長文說，希望2022年能「多鞭策自己一點，做些讓我害怕但又不會太過頭的事情」。

布蘭妮寫道：「我想對大多數人來說，我不繼續做音樂似乎是一件很奇怪的事……大家不曉得自己對我做了哪些可怕的事情，在我經歷了這些之後，我害怕接觸人群與演藝事業。」布蘭妮最後一次公開演出是在2018年10月。

布蘭妮補充說：「就某種意義上而言，不再製作音樂是我表達『去你的』的方式，因為這實際上只會讓我家人受益，卻忽略了我真正投注的心血，就好像我下意識地讓他們贏了。」

今年9月播出的「紐約時報」紀錄片「控制布蘭妮」（Controlling Britney Spears，暫譯）直指，布蘭妮的電話和臥室遭史皮爾茲雇請的保全人員竊聽。曾在這家保全公司任職的職員在紀錄片中說，整起安排「真的讓我想起坐牢的人」。

布蘭妮2021年6月開始加強爭取擺脫監管人生，並在首次公開評論中告訴法官，這樣的安排既虐待又羞辱人。當時她淚流滿面地懇求法院立即解除父親的法律監護，法官9月宣布中止布蘭妮父親的監管職權，11月正式終結監護權。

此外，布蘭妮9月也在Instagram大秀無名指上的鑽戒，宣布與男友山姆阿斯加利（Sam Asghari）訂婚的好消息。

社群網站 紐約時報 加油站

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