丹尼爾雷德克里夫秘戀7年 大5歲學霸女友是她

主演「哈利波特 」系列電影 的英國男星丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe),日前自爆曾愛上大23歲的女星海倫娜寶漢卡特(Helena Bonham Carter),也就是電影中的「貝拉」,他在「哈利波特」20周年紀念片中提到,在拍「鳳凰會的密令」(Harry Potter and the Order of the Phoenix)時愛上對方,還曾寫情書告白,並遺憾地說若自己早10年出生,或許就有機會了。

事實上,丹尼爾雷德克里夫似乎偏好和年上姐姐談戀愛,前女友羅拉奧圖比他大4歲,現任女友艾琳達克(Erin Darke)也比他年長5歲,兩人因為電影「愛殺達令」(Kill Your Darlings)結識並墜入愛河,2014年認愛後一直低調地維繫戀情,他曾說對女方是一見鍾情,在片場見到的當下,明明之前不認識,卻有種莫名的熟悉感,對方的聰明與幽默深深擄獲了他的心。

而艾琳達克的確如丹尼爾說的是個聰明的女孩,出生自美國密西根州 的她,獲得全額獎學金進入密西根大學求學,並獲得美術學位,堪稱學霸等級。