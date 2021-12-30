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丹尼爾雷德克里夫秘戀7年 大5歲學霸女友是她

噓！星聞 綜合報導
丹尼爾雷德克里夫與女友艾琳達克。(取材自Instagram@daniel9340)
丹尼爾雷德克里夫與女友艾琳達克。(取材自[email protected])

主演「哈利波特」系列電影的英國男星丹尼爾雷德克里夫(Daniel Radcliffe)，日前自爆曾愛上大23歲的女星海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter），也就是電影中的「貝拉」，他在「哈利波特」20周年紀念片中提到，在拍「鳳凰會的密令」(Harry Potter and the Order of the Phoenix)時愛上對方，還曾寫情書告白，並遺憾地說若自己早10年出生，或許就有機會了。

事實上，丹尼爾雷德克里夫似乎偏好和年上姐姐談戀愛，前女友羅拉奧圖比他大4歲，現任女友艾琳達克(Erin Darke)也比他年長5歲，兩人因為電影「愛殺達令」(Kill Your Darlings)結識並墜入愛河，2014年認愛後一直低調地維繫戀情，他曾說對女方是一見鍾情，在片場見到的當下，明明之前不認識，卻有種莫名的熟悉感，對方的聰明與幽默深深擄獲了他的心。

而艾琳達克的確如丹尼爾說的是個聰明的女孩，出生自美國密西根州的她，獲得全額獎學金進入密西根大學求學，並獲得美術學位，堪稱學霸等級。

哈利波特 電影 密西根州

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