我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉發布煽動刊物 何韻詩等立場新聞6高層遭捕

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

打過補強針 休傑克曼也確診 打亂百老匯音樂劇

中央社／紐約28日專電
近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。（路透）
近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。（路透）

COVID-19新變異病毒株Omicron迅速傳播之際，近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。

休傑克曼（Hugh Jackman）領銜的新版「歡樂音樂妙無窮」（The Music Man）上周起試演，隨即被COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情打亂。

女主角薩頓福斯特（Sutton Foster）23日因感染COVID-19而缺席，休傑克曼盛讚臨危受命的預備演員表現傑出，如今換成他必須休養一段時間。

休傑克曼透過社群媒體推特（Twitter）與Instagram公布自己今天上午確診COVID-19的消息。

他在影片中戴著黑色口罩說：「我的症狀像感冒，喉嚨發癢而且有流鼻涕，但身體感覺還不差。我會盡所能快點康復，只要一解除隔離，我就會重回舞台演出。」

休傑克曼在影片結尾呼籲各界「保持安全、保持健康、心存善念」。

COVID-19大流行近兩年來，湯姆漢克斯（Tom Hanks）、巨石強森（Dwayne Johnson）、羅伯派汀森（Robert Pattinson）等知名影星相繼確診，休傑克曼在Omicron變異株導致疫情回溫時成為最新一位因染疫而工作中斷的明星。

值得注意的是，休傑克曼5日才公布自己打了COVID-19疫苗加強針，是Omicron變異株迅速傳播下另一起突破性感染病例。

53歲的休傑克曼以「X戰警」（X-Men）系列電影走紅影壇，與結褵25年的妻子黛博拉-李佛尼斯（Deborra-Lee Furness）定居紐約市。

兩度獲東尼獎的他近幾個月努力為新版「歡樂音樂妙無窮」排練。這齣在冬季花園劇院（Winter Garden Theatre）上演的音樂劇籌備階段就受COVID-19疫情影響，延宕多時，聖誕檔期試演場次又因突破性感染頻傳而取消，明年2月10日能否順利首演變數猶存。

百老匯曾因COVID-19大流行而熄燈一年半，9月陸續恢復演出。但紐約近期疫情迅速惡化，「漢密爾頓」（Hamilton）、「獅子王」（The Lion King）、「哈利波特與被詛咒的孩子」（Harry Potter and the Cursed Child）等十幾齣作品都因Omicron變異株肆虐而取消多場演出。

近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼（左）今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類...
近期在紐約百老匯演出的影星休傑克曼（左）今天公布自己確診，出現喉嚨癢、流鼻涕等類似感冒的症狀，病情尚無大礙。圖為他與妮可基曼（左二）上月在澳洲舉行的電影「澳大利亞」發布會後合影。（美聯社）

疫情 Omicron 哈利波特

上一則

香取慎吾另一半大他兩歲 兩人愛情長跑逾25年

下一則

「甜茶」提摩西夏勒梅滿26歲 自己都難以置信？

延伸閱讀

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高

CDC最新研究：Omicron潛伏期約3天 重複感染機率高
全球新冠單日150萬染疫 創新高

全球新冠單日150萬染疫 創新高
南非研究：感染Omicron 對Delta免疫力會提升

南非研究：感染Omicron 對Delta免疫力會提升
曼哈頓華埠 男子與人口角開4槍逃進地鐵站

曼哈頓華埠 男子與人口角開4槍逃進地鐵站

熱門新聞

艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

2021-12-25 19:45
張菲評論王力宏。（影片截圖）

張菲神預言 20多年前評論王力宏「一席話」被推爆

2021-12-23 10:24
佟麗婭再婚中共高官慎海雄，但「佟麗婭再婚」5字竟成禁詞，網友因而扒出背後的不堪八卦。（取材自微博）

「佟麗婭再婚」成全網禁詞 網友深扒爆「情婦」內幕

2021-12-22 00:03
庾恩利聖誕節穿女裝在巴黎慶祝。（取材自Instagram）

伊能靜19歲兒子女裝慶聖誕 被喊「正妹」大方回應

2021-12-25 23:32
汪小菲駁斥傳言與張穎穎緋聞，反覆態度飽受網友質疑頻。（取材自微博）

新歡張穎穎截圖外流 再爆汪小菲匯錢給「小四」

2021-12-26 02:30
Yumi被微博網友爆料疑似吞藥輕生。(取材自微博)

捲入「蕾神鎚王」 By2妹Yumi爆吞藥輕生

2021-12-21 21:57

超人氣

更多 >
為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？

為何中擴大「西安封城總禁足」 美卻「砍半染疫隔離期」？
IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢

IKEA餐廳「常客滿原因」竟不是肉丸 內行人揭獨特優勢
紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒

紐約急診室醫師：接種疫苗 Omicron症狀溫和像感冒
紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高

紐時：新冠疫苗普及後 年輕人、白種人染疫死亡率升高
影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水

影／女子搭機跟同航班乘客起口角 賞對方耳光又吐口水