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蜘蛛人「女高男矮」熱戀 不在意外界酸言

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆霍蘭德(左)與辛蒂亞並不在意彼此的身高差距。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德(左)與辛蒂亞並不在意彼此的身高差距。（路透資料照片）

蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)全球上映不到兩周就成為年度票房冠軍、擠下稱霸3個月的中國戰爭片「長津湖」，也是新冠肺炎疫情爆發以來，首部賣破10億美元的巨片。男女主角湯姆霍蘭德德（Tom Holland、辛蒂亞（Zendaya）已經紅得發紫的藝壇行情繼續看漲，也毫不在意外界對「女高男矮」的偏見，戲外戀情不受影響。

儘管湯姆霍蘭德和辛蒂亞在各自拿下「蜘蛛人」角色時，都曾被製片艾美帕斯卡（Amy Pascal）耳提面命千萬不要假戲真做，顯然警告起不了作用，入戲的觀眾也對他們戲外真交往並沒反感，只是有些人總愛拿湯姆身高不及女友來取笑，辛蒂亞曾表示自己的媽媽也比爸爸高，根本不覺得有什麼，酸民還是沒有停手。

有趣的是，英國「太陽報」報導，湯姆點讚社群網站上某篇圖文，而該圖文是引用科學研究結果，稱身高矮的男性比高大男對於房事更熱中、另一半更「性福」，該研究針對531位異性戀男子做調查，得到「175公分以下男性的行房頻率更高」結論，湯姆號稱172公分，為此結論背書，粉絲不禁莞爾。

而「蜘蛛人驚奇再起」系列的男主角安德魯加菲（Andrew Garfield），近來也有翻身之勢，不但在Netflix「倒數時刻」（tick, tick… BOOM！）載歌載舞獲影評讚譽，被看好有望提名奧斯卡最佳男主角，連漫畫英雄片迷都疾呼電影公司還欠他一部「蜘蛛人驚奇再起」第3集，人氣大提升。

蜘蛛人 社群網站 提名

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