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「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

記者蘇詠智／即時報導
艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)
艾瑪華森是「哈利波特20周年：重返霍格華茲」一大焦點。(取材自YouTube)

HBO GO將在元旦推出各方引頸期盼的「哈利波特20周年：重返霍格華茲」（Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts）特別節目，正式預告推出後沒兩天已經引發熱烈討論，點閱也迅速破千萬。雖然忠實粉絲看到昔日都還是兒童的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe）、魯伯葛林特（Rupert Grint）、艾瑪華森（Emma Watson）等都已經長成大人、「返校」團圓，忍不住內心激動，然而預告裡有一幕得到相當多影迷的迴響，那就是艾瑪很驚喜的看見「跩哥馬份」湯姆費頓（Tom Felton），衝上去和他擁抱。

艾瑪華森（左）和湯姆費頓在「哈利波特20周年：重返霍格華茲」裡的擁抱，讓不少粉絲...
艾瑪華森（左）和湯姆費頓在「哈利波特20周年：重返霍格華茲」裡的擁抱，讓不少粉絲激動。(取材自YouTube)

雖然在「哈利波特」片集中，艾瑪扮演的妙麗和湯姆飾演的跩哥一直處於相對的立場，每次見面都火藥味十足，也絕對沒有擦出愛情火花的可能，然而不少著迷於「一開始互相討厭男女逐漸墜入情網」故事線的粉絲，始終對於妙麗和跩哥談情充滿幻想，加上艾瑪曾經坦白在拍攝「哈利波特」片集時一度對湯姆很迷戀，更加深支持他們的粉絲對他們之間任何親密互動的興奮反應，有人因此就在社群網站寫道：「我發誓只要我心情不好，就會一直重播這一段來回復愉悅的情緒。」

馬修路易斯以型男的姿態現身「哈利波特20周年：重返霍格華茲」。(取材自YouTu...
馬修路易斯以型男的姿態現身「哈利波特20周年：重返霍格華茲」。(取材自YouTube)

不過艾瑪華森除了和湯姆費頓擁抱外，再次見到「哈利波特」片集裡扮演妙麗好友兼日後另一半的榮恩的魯伯葛林特，除了聊著聊著就再握起手之外，也獻上了擁抱。魯伯固然戲外和艾瑪之間並沒有戀愛火花，畢竟在片中關係密切，對手戲也比其他人都多，魯伯更是主角中已經當了爸爸的代表，和艾瑪會有什麼新話題？十分令人好奇。

靈魂人物丹尼爾雷德克里夫，曾經表示和一大堆英國影劇圈著名前輩對戲都不太會緊張或是變得像小影迷一樣，唯獨和「天狼星」蓋瑞歐德曼(Gary Oldman)同台時有了這種反應， 「哈利波特20周年：重返霍格華茲」當然要安排他們兩個再度面對面。此外，被稱為「哈利波特」童星群中長大後外表超進化奇蹟的「奈威」馬修路易斯（Matthew Lewis）也來團圓，再次讓人感嘆幾乎快認不出來，昔日的圓臉胖男孩已經變成型男。

艾瑪華森（左）和魯伯葛林特在「哈利波特20周年：重返霍格華茲」再度同台。(取材自...
艾瑪華森（左）和魯伯葛林特在「哈利波特20周年：重返霍格華茲」再度同台。(取材自YouTube)

「哈利波特20周年：重返霍格華茲」找回不少當年的要角。(取材自YouTube)
「哈利波特20周年：重返霍格華茲」找回不少當年的要角。(取材自YouTube)

哈利波特 艾瑪華森 社群網站

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