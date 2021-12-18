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乘勝追擊確定了？索尼與漫威開始籌拍「蜘蛛人」新片

記者蘇詠智／即時報導
「蜘蛛人：無家日」全球熱賣，索尼與漫威也在籌畫後續影片。取材自imdb
「蜘蛛人：無家日」全球熱賣，索尼與漫威也在籌畫後續影片。取材自imdb

正當「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）全球各地票房告捷、美國更有望首周末就空降全年度賣座第一，堪稱新冠肺炎疫情爆發以來的最佳成績，不只戲院老闆眉開眼笑，握有「蜘蛛人」系列拍攝權的索尼想當然爾要乘勝追擊，但大家都知道一起合作、背後操盤的漫威非常重要，盛傳索尼與漫威的合約已要到期，難到此後「蜘蛛人」又要離開漫威大家庭？

目前在漫威掌管所有電影、影集和漫畫創作走向的凱文費吉親口表示，索尼與漫威所屬的迪士尼、他自己、連續參與3代「蜘蛛人」系列發行或拍攝的艾美帕斯卡，正在開始針對接下來的故事發展進行規畫。為什麼這麼早就開始確認這件事，是因為當「蜘蛛人：離家日」推出後，索尼與迪士尼一度被傳要分家，粉絲大為傷感，最後連現任「蜘蛛人」湯姆霍蘭德都要親自出面斡旋，試圖讓索尼和迪士尼達成新的合作協議，事情才終於圓滿落幕。為了不讓廣大粉絲再度像當時那麼憂心，凱文費吉趕快先派定心丸。

然而在訪談中凱文只透露到「後續的影片」，並沒有證實一定就是「蜘蛛人4」，有可能先是在別的英雄片中亮個相，或者真的就直接推出「蜘蛛人4」，粉絲可以慢慢期待。

湯姆霍蘭德還有機會繼續扮演蜘蛛人。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德還有機會繼續扮演蜘蛛人。（路透資料照片）

蜘蛛人 索尼 漫威

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