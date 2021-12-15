辛蒂亞與湯姆霍蘭德比愛心 甜喊感情不用練習

湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞為新片「蜘蛛人：無家日」接受專訪時互動甜蜜。（圖：索尼提供）

英國 男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）在「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）六度演出蜘蛛人，日前與因該系列假戲真作的女友辛蒂亞 ( Zendaya ) 共同接受本報系聯合報訪問，兩人除了感謝台灣影迷多年支持「蜘蛛人」系列，湯姆、辛蒂亞更不約而同用手指比起愛心，向觀眾示愛。

湯姆、辛蒂亞近期越來越不避諱高調曬愛，在訪問中，被問及兩人合作多次，這次再度演情侶，是否需要多做些什麼練習，才能增進彼此化學效應，辛蒂亞立刻甜喊「我們才不用練習」，湯姆也搞笑表示「很高興我不用每天早上對著鏡子，假裝自己喜歡她」。

湯姆加入漫威電影 宇宙已有五年，並六度演出「蜘蛛人」，提到這部電影，他大力誇讚「無家日」不僅是串聯前兩集，動作場面更是系列之最，當他說出大場面動作戲（huge action sequences）時，不小心口誤念成休傑克曼（Hugh Jackman），被一旁的辛蒂亞虧「我都不知道金鋼狼有演這部電影」，讓湯姆只能開玩笑答「沒錯，你是全世界第一個知道這件事」，互動相當可愛。

外傳前兩代「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）都會在這集客串，湯姆雖不願證實，但他再三強調安德魯非常厲害，「安德魯很會設計一些特別的小動作，像是搖頭晃腦、拼命甩筆，很古怪但也很酷」，辛蒂亞則說陶比麥奎爾版「蜘蛛人」就等於是她的童年，「我六歲就進戲院看『蜘蛛人』，超精采的，睡一覺起來發現自己變成超級英雄，真的是一件很棒的事」。

雖然湯姆的「蜘蛛人」合約已經到期，不過製片先前受訪時，主動提及會再拍全新的「蜘蛛人」三部曲，湯姆則說自己還沒收到通知，「我現在只想放假，先休息一下」。