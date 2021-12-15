我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

辛蒂亞與湯姆霍蘭德比愛心 甜喊感情不用練習

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞為新片「蜘蛛人：無家日」接受專訪時互動甜蜜。（圖：索尼提供）
湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞為新片「蜘蛛人：無家日」接受專訪時互動甜蜜。（圖：索尼提供）

英國男星湯姆霍蘭德（Tom Holland）在「蜘蛛人：無家日」（Spider-Man: No Way Home）六度演出蜘蛛人，日前與因該系列假戲真作的女友辛蒂亞 ( Zendaya ) 共同接受本報系聯合報訪問，兩人除了感謝台灣影迷多年支持「蜘蛛人」系列，湯姆、辛蒂亞更不約而同用手指比起愛心，向觀眾示愛。

湯姆、辛蒂亞近期越來越不避諱高調曬愛，在訪問中，被問及兩人合作多次，這次再度演情侶，是否需要多做些什麼練習，才能增進彼此化學效應，辛蒂亞立刻甜喊「我們才不用練習」，湯姆也搞笑表示「很高興我不用每天早上對著鏡子，假裝自己喜歡她」。

湯姆加入漫威電影宇宙已有五年，並六度演出「蜘蛛人」，提到這部電影，他大力誇讚「無家日」不僅是串聯前兩集，動作場面更是系列之最，當他說出大場面動作戲（huge action sequences）時，不小心口誤念成休傑克曼（Hugh Jackman），被一旁的辛蒂亞虧「我都不知道金鋼狼有演這部電影」，讓湯姆只能開玩笑答「沒錯，你是全世界第一個知道這件事」，互動相當可愛。

外傳前兩代「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）都會在這集客串，湯姆雖不願證實，但他再三強調安德魯非常厲害，「安德魯很會設計一些特別的小動作，像是搖頭晃腦、拼命甩筆，很古怪但也很酷」，辛蒂亞則說陶比麥奎爾版「蜘蛛人」就等於是她的童年，「我六歲就進戲院看『蜘蛛人』，超精采的，睡一覺起來發現自己變成超級英雄，真的是一件很棒的事」。

雖然湯姆的「蜘蛛人」合約已經到期，不過製片先前受訪時，主動提及會再拍全新的「蜘蛛人」三部曲，湯姆則說自己還沒收到通知，「我現在只想放假，先休息一下」。

蜘蛛人 電影 英國

上一則

井柏然票房靈藥 苦情劇「女心理師」靠他翻紅

下一則

邱澤甜蜜爆料：偷量許瑋甯手圍買結婚鑽戒

延伸閱讀

「蜘蛛人情侶」戲裡戲外打得火熱 不在意女高男矮

「蜘蛛人情侶」戲裡戲外打得火熱 不在意女高男矮
女高男矮完全沒問題 「蜘蛛人」情侶：刻板印象太蠢

女高男矮完全沒問題 「蜘蛛人」情侶：刻板印象太蠢
流浪遠方之後

流浪遠方之後
「蜘蛛人」哪一代最優？ 網推陶比麥奎爾

「蜘蛛人」哪一代最優？ 網推陶比麥奎爾

熱門新聞

王力宏和李靚蕾證實已結束八年婚姻。（取材自臉書）

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

2021-12-15 02:13
大S透過臉書表示「大S本人沒有開任何抖音帳號」。（取材自微博）

偷開抖音？影片被中國網友罵到刪除…大S本人發聲了

2021-12-08 19:42
香港藝人楊千嬅一家已於今年4月移居上海。（圖／取自新浪微博）

香港藝人遷居潮？楊千嬅、Twins先後移居上海

2021-12-09 14:26
鄭爽2019年拍攝新版倩女幽魂，涉及陰陽合約和因自身醜聞，遭到中國官方禁播，該劇至今尚未完成。(取自微博)

鄭爽控告「倩女幽魂」5家出品方 求償1702萬美元片酬

2021-12-09 11:26
張震今天席開逾30桌宴請影壇前輩好友。圖／摘自臉書

張震出道30年首奪金馬影帝 宴請逾30桌 李安也在場

2021-12-12 10:58
邱澤、許瑋甯宣告結婚。（取材自Instagram）

許瑋甯、邱澤宣告結婚 IG曬甜蜜合照

2021-12-09 22:21

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難