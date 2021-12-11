女高男矮完全沒問題 「蜘蛛人」情侶：刻板印象太蠢

辛蒂亞（左）比湯姆霍蘭德高一些。（歐新社資料照片）

備受全球觀眾期待的「蜘蛛人 ：無家日」（Spider-Man: No Way Home）再過幾天就要正式上映，男女主角湯姆霍蘭德（Tom Holland）、辛蒂亞（Zendaya）從戲裡的小情侶到真實生活中也被傳打得火熱，雖然都沒有刻意公開，近來一起做宣傳時，彼此互動甜蜜到讓觀眾難以忽視。雖然是粉絲眼中的美好配對，卻仍有不少人感到超級英雄片的男主角大都需要雄赳赳氣昂昂，湯姆比辛蒂亞矮，使得蜘蛛人的浪漫場面變得怎麼看怎麼怪，不過兩位當事人一點都不覺得這是個問題。

湯姆霍蘭德聽到節目主持人提到片中兩人的吻戲明顯看得出女高男矮，忍不住反駁：「她也沒有那麼高啦，大概比我高2公分多，頂多5公分，沒有到大家覺得我們會很難親到嘴那麼誇張。」主持人繼續跟進：「我一直對那些想法很驚奇，因為那根本很厭女，譬如說人們覺得，天哪，那對情侶的女生比男生高，這樣真的問題很大……」湯姆馬上接口：「會這樣以為真的很蠢。」明白表達他對此議題的態度。

辛蒂亞（左）和湯姆霍蘭德都對「女高男矮」的配對感到很自在。（歐新社資料照片）

值得他開心的是，辛蒂亞也站在同一陣線，順口說道：「這很正常啊。我媽也比我爸高，我媽媽比任何人都高。」顯然她從小看習慣女高男矮的配對，完全不覺得這樣有什麼不對。

湯姆則透露，在自己主演的「蜘蛛人」首集「返校日」(Spider-Man: Homecoming)的試鏡過程時，來爭取他心儀對象和辛蒂亞扮演的怪咖同學這兩個角色的女生，幾乎都比他高，他猜想或許就是導演 想要的，他也承認：「憑良心說，我真的很矮，所以導演搞不好想藉此突破超級英雄片的窠臼，其實這樣也很好。」